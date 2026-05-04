Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 04.05.2026
NEWSROOM XYZ
04.05.2026 08:43

Ceny ropy w dół. Wiele się dzieje wokół blokady cieśniny Ormuz

Ceny ropy naftowej na globalnych rynkach spadają w poniedziałek rano, gdy wiele się dzieje wokół cieśniny Ormuz – zauważają analitycy.

Benchmarkowy kontrakt na baryłkę ropy Brent ok. godz. 8.37 kosztował 10,810 dolara (-0,1 proc.) WTI – 101.88 dolara (-0,06 proc.).

Analitycy skupiają uwagę na doniesienia dotyczących cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej i gazu z Zatoki Perskiej, który pozostaje wciąz zablokowany, mimo licznych wcześniejszych zapewnień ze strony amerykańskiej i irańskiej, że jest inaczej.

Trump zapowiada „pomoc w tranzycie", Iran ostrzega przed „naruszeniami rozejmu"

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że siły USA zaczną pomagać statkom handlowym w bezpiecznym tranzycie przez cieśninę Ormuz, jednak nie wyjaśnił, w jaki sposób Stany Zjednoczone mają pomóc statkom przedostać się przez cieśninę.

W poniedziałek rano staje się już jasne, że nie będzie to eskorta wojskowa – firmy ubezpieczeniowe, organizacje żeglugowe i „kraje, którym zależy na ropie", mają koordynować ruch statków.

W Zatoce Perskiej pozostaje uwięzionych ok. 2 tys. statków z ponad 20 tys. osób na pokładach.

Tymczasem wysokiej rangi urzędnik irański ostrzegł, że Teheran uzna każdą ingerencję USA w cieśninie Ormuz za naruszenie obowiązującego rozejmu.

„Jakakolwiek ingerencja USA w cieśninie będzie uznawana za naruszenie zawieszenia broni" – napisał Ebrahim Azizi, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Narodowego w irańskim parlamencie, na platformie X.

W poniedziałek jednak tankowiec został trafiony przez nieznane pociski u wybrzeży Zjednoczonych Emiratów Arabskich – poinformowała brytyjska agencja monitorująca bezpieczeństwo żeglugi UKMTO. Do incydentu doszło po ogłoszeniu przez prezydenta USA operacji eskortowania statków tym szlakiem wodnym.

Czytaj także: Donald Trump ogłasza „Projekt Wolność", by odblokować cieśninę Ormuz. To nie będzie jednak wojskowa eskorta

„Zmęczenie" rynków Trumpem, wyższe ceny ropy „nieuchronne"

Zmęczenie rynków Trumpem jest coraz większe i nie sądzę, aby rynek traktował jego słowa poważnie – powiedział Haris Khurshid, dyrektor ds. inwestycji w Karobaar Capital LP.

Tymczasem analitycy zwracają uwagę na coraz większe straty w dostawach ropy z Bliskiego Wschodu.

„Straty w dostawach rosną z każdym dniem, gdy cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta" – piszą w rynkowej nocie analitycy ANZ Group Holdings Ltd.

„Nastąpił znaczny spadek zapasów, czego rynek nie jest w stanie na razie łatwo zauważyć" – dodają.

„Jednak nieuchronnie nastąpi rozliczenie w postaci wyższych cen ropy lub niedoborów produktów naftowych" – ostrzegają.

Czytaj także: Ceny ropy w górę. Poziom najwyższy od 4 lat

Źródło: PAP, XYZ

Widok satelitarny na Cieśninę Ormuz
STRAIT OF HORMUZ - 2 OCTOBER 2024: Satellite view of the Strait of Hormuz, a critical chokepoint for global energy supply, connecting the Persian Gulf to the Gulf of Oman. This vital maritime route facilitates the transportation of goods, including oil and natural gas, between the Middle East and the rest of the world. (Photo by Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2025)
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Technologia
Nadchodzi era ludzi zbędnych? Jacek Dukaj: To jeden z najoczywistszych scenariuszy (WYWIAD)
Czy sztuczna inteligencja doprowadzi do momentu, w którym człowiek przestanie być potrzebny? Jacek Dukaj w rozmowie z XYZ.pl kreśli wizję świata, w którym AI nie tylko przejmuje kompetencje…
03.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Alkohol pod większą kontrolą. Szwedzki model pokazuje granice polskiej debaty
Szwecja pokazuje, że ograniczanie dostępności alkoholu może działać i mieć społeczne poparcie. Polska nie wprowadzi dziś łatwo państwowego monopolu na sprzedaż, ale ma do dyspozycji prostsze…
04.05.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat Technologia
Rosja offline, czyli jak Putin buduje cyfrowy mur berliński
Odcinanie mobilnego internetu stało się w Rosji zjawiskiem powszechnym. W sieci panoszy się cenzura. Rosjanie, aby jej unikać, jako komunikatorów używają m.in. aplikacji Apple Photos, a nawet...…
02.05.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Społeczeństwo
Polska na rowerach. Ilu mamy rowerzystów i jak nasza infrastruktura wygląda na tle innych krajów?
W ciągu ostatniej dekady znacząco spadła liczba śmiertelnych wypadków z udziałem rowerzystów, ale w kwestii samej infrastruktury z zazdrością możemy patrzeć w stronę Niemiec, Holandii, Belgii czy…
02.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Gigaprojekt logistyczny rośnie w Nowej Hucie. 7R rusza na podbój Europy
7R zwiększa skalę działalności w Europie. Rynek magazynowy dojrzewa, a o kierunkach rozwoju decydują koszty i popyt.
04.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Wielkie magazyny energii wreszcie wchodzą na polski rynek. To zmiana dla całego systemu
W tym roku ruszą pierwsze duże bateryjne magazyny energii w Polsce. Rynek, który dotąd opierał się na małych instalacjach, zaczyna szybko rosnąć wraz z rozwojem OZE.
04.05.2026