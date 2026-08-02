UE: we wtorek nadzwyczajne spotkanie ministrów ws. Ceuty. Hiszpania wznosi barierę na granicy

Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie UE, poinformowała w sobotę, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, poświęcone omówieniu rozwoju sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie UE, poinformowała w sobotę, że zwoła na wtorek nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów ds. wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Fot. Marcos Moreno/Anadolu via Getty Images

Spotkanie odbędzie się w formie wideokonferencji. Będzie mu przewodniczył irlandzki minister sprawiedliwości Jim O'Callaghan. Minister poinformował na X, że prezydencja pozostaje w ścisłym kontakcie ze wszystkimi państwami członkowskimi oraz instytucjami unijnymi i nadal monitoruje sytuację w Ceucie.

Irlandia zorganizowała w sobotę także posiedzenie w ramach unijnego mechanizmu Zintegrowanej Reakcji Politycznej na Kryzysy (IPCR), służącego koordynacji działań państw członkowskich i instytucji UE w sytuacjach kryzysowych. Wzięli w nim udział eksperci państw członkowskich. W poniedziałek sytuację w Ceucie omówią unijni ambasadorowie. To spotkanie również zaplanowano w formie online.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez wystosował w sobotę list do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonia Costy oraz premiera Irlandii Micheala Martina, w którym zaapelował o pilne zwołanie spotkania unijnych ministrów.

Polski minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu.

„Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych UE oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa ich strzegące muszą mieć wsparcie UE” – napisał w sobotę Kierwiński na platformie X.

Polska weźmie aktywny udział w specjalnym posiedzeniu Rady UE ds wewnętrznych. Przedstawimy nasze doświadczenie z ochrony granic zewnętrznych UE oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych. Ochrona granic musi być priorytetem, a państwa je strzegące muszą mieć wsparcie UE — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) August 1, 2026

Hiszpania wznosi barierę na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem

W sobotę Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem. Bariera powstaje na plaży Tarajal, na którą w ostatnich dniach dopłynęło z Maroka kilkadziesiąt tysięcy osób.

Bariera będzie unosić się na wodzie i ma zablokować dostęp do brzegu. Wcześniej rząd hiszpański poinformował, że około 500-metrowa bariera powstanie wzdłuż ogrodzenia falochronu. Ma wznosić się 30-70 cm nad powierzchnią wody i być zanurzona około 100 cm pod powierzchnią.

W czwartek i piątek na teren Ceuty – eksklawy Hiszpanii w Afryce Północnej – dotarło około 60 tys. osób z terenu Maroka. Większość z tych osób wróciła już do kraju. Na terenie Ceuty pozostają nieliczne osoby spoza tego terytorium, które są eskortowane z powrotem na granicę.

Niektórzy z nich wskazywali w rozmowie z agencją Associated Press, że wracają do Maroka z własnej woli. Niektórzy skarżą się, że zostali pobici przez hiszpańską policję. Jak relacjonowali w rozmowie z agencją, ostatnie noce spędzili w lesie koło Ceuty, nie mając innego schronienia.

Władze w Madrycie poinformowały w sobotę, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu wzrosła do 67. Są to ludzie, którzy utonęli w morzu oraz osoby, które zginęły w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej.

Źródło: PAP