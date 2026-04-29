Cezary Stypułkowski ponownie prezesem Banku Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała ponownie Cezarego Stypułkowskiego na prezesa zarządu banku - poinformowało w środę Pekao. Stypułkowski jest prezesem banku od października 2024 roku.

„W dniu 29 kwietnia 2026 roku rada nadzorcza banku w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego wszczętego na podstawie uchwały rady nadzorczej banku (...) z dnia 20 marca 2026 roku oraz po dokonaniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Cezarego Stypułkowskiego - na stanowisko prezesa zarządu Banku” - podano w raporcie giełdowym.

Jak przekazano w środowym raporcie, dotychczasowi członkowie zarządu również zostali ponownie powołani w jego skład. Oznacza to, że rada nadzorcza powołała na stanowiska wiceprezesów: Marcina Gadomskiego, Łukasza Januszewskiego, Michała Panowicza, Roberta Sochackiego, Błażeja Szczeckiego, Dagmarę Wojnar i Marcina Zygmanowskiego.

Nowa wspólna kadencja zarządu ma się rozpocząć dzień po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce, posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.

Źródło: PAP