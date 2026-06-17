Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.06.2026
NEWSROOM XYZ
17.06.2026 10:22

Chiny chcą powstrzymać giełdową bańkę AI. "Regulatorzy będą ostro karać nielegalne zachowania"

Chiny zwiększają nadzór nad swoim rynkiem kapitałowym. Pekin nie chce bowiem dopuścić do powstania bańki spekulacyjnej wokół nowych technologii.

Wu Qing, przewodniczący chińskiego nadzoru finansowego, zapowiedział surową walkę z takimi zjawiskami jak sztuczne pompowanie kursów akcji, manipulacja rynku czy wykorzystywanie deepfake'ów AI do fałszywych promocji.

Chińskie media, jak podaje CNBC, twierdzą bowiem, że wielu prezesów i udziałowców sprzedaje bowiem pilnie akcje spółek technologicznych, by zarobić na boomie AI. Nic dziwnego, że indeks CSI, do którego należą spółki zajmujące się sztuczną inteligencją, poszedł w tym roku w górę już o 30 proc. Chińscy regulatorzy chcą więc teraz przykręcić śrubę.

Nadzór finansowy bierze się także za narzędzia AI, które mają zachęcać do zakupu akcji wybranych spółek. – Pekin boi się ryzyka związanego z AI, od deepfake'ów, które używają osób publicznych do promowania akcji, aż do firm, które mocno wyolbrzymiają ich związki z AI, by podbić swoją giełdową wartość. Regulatorzy uważają, że te trendy to pierwsze sygnały możliwej bańki na rynku – tłumaczy George Chen, partner z The Asia Group.

W podobny sposób zachowywały się też firmy w takich bańkach jak prywatne loty kosmiczne czy spółki zajmujące się dronami. One także, mimo małego związku z rynkiem, próbowały się podczepić pod trend, by podnieść kurs swoich akcji – zauważa CNBC.

Podejście Chin jest zupełnie inne niż w USA. Tam panuje duży entuzjazm w związku z AI. Chiny jednak – jak dodaje Chen – starają się aktywnie schłodzić nastroje spekulantów.

Wykres gospodarczy na tle chińskiej flagi
Chiński nadzór finansowy chce powstrzymać powstanie bańki spekulacyjnej AI. Fot. Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA tracą miliony na alkoholu. Kanada znalazła mocną kartę przetargową
Amerykańscy producenci alkoholu stracili 536 mln dolarów na sprzedaży do Kanady. Spór o wino, piwo i mocne trunki stał się jednym z najbardziej zaskakujących elementów wojny celnej między sąsiadami.…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Na GPW spadki mimo porozumienia USA-Iran. Akcje Orlenu mocno w dół. Notowania 15 czerwca 2026 r.
Pomimo porannego optymizmu spowodowanego informacjami z Bliskiego Wschodu, warszawska giełda zakończyła poniedziałkową sesję spadkami. W ślad za ropą mocno spadły akcje Orlenu, za to liderem w WIG20…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Amerykanizacja polskiej polityki. Jak ruch MAGA wpływa na prawicę?
Międzynarodowe konferencje, prezydencka odzież i niezachwiane wsparcie. Wpływ ruchu MAGA na polską prawicę nie ogranicza się wyłącznie do wymiany ideowej. W jaki sposób Donald Trump i jego obóz…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Debiut SpaceX wywołał boom na spółki kosmiczne. Inwestorzy rzucili się na akcje
Szum wokół debiutu SpaceX doprowadził do szaleństwa w giełdowym sektorze kosmicznym. W ostatnich miesiącach wzrosty kursów sięgają kilkuset procent. Duży ruch powiązany z branżą widać nawet na…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Newsy Społeczeństwo
Płk Krzysztof Kwiatkowski stanął na czele Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
W poniedziałek doszło do zmiany na bardzo ważnym stanowisku w armii. Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych przejdzie pod nowe dowództwo. Ale niektórzy wojskowi piloci mają zastrzeżenia do nowego szefa.
16.06.2026