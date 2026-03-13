Chiny grożą USA odwetem za dochodzenie ws. nadmiernych mocy produkcyjnych

Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało w piątek decyzję USA o wszczęciu dochodzenia handlowego w sprawie nadmiernych mocy produkcyjnych Pekinu. Władze ChRL uznały działania Waszyngtonu za „typowy unilateralizm” i zapowiedziały gotowość do podjęcia środków odwetowych.

„USA nie mają prawa jednostronnie definiować nadwyżek mocy produkcyjnych ani narzucać restrykcji. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji i zachowujemy prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony naszych interesów” – oświadczył rzecznik ministerstwa w komunikacie.

Argumentował, że w zglobalizowanej gospodarce podaż i popyt należy rozpatrywać w skali świata, a produkcja przekraczająca krajowe zapotrzebowanie jest naturalną cechą handlu zagranicznego. Ministerstwo handlu potwierdziło również, że analizuje drugie dochodzenie wszczęte przez USA, które obejmuje 60 gospodarek i dotyczy domniemanego braku zakazu importu towarów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej.

Amerykański przedstawiciel ds. handlu (USTR) Jamieson Greer ogłosił w środę wszczęcie procedur na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu z 1974 roku. Dochodzenia te, obejmujące m.in. Chiny i Unię Europejską, są reakcją Białego Domu na unieważnienie przez Sąd Najwyższy wcześniejszych taryf. Nowe postępowania mają dać administracji Donalda Trumpa podstawę prawną do przywrócenia wysokich ceł – w przypadku Chin sięgających nawet 55 proc. – przed wygaśnięciem w lipcu stawek tymczasowych.

Źródło: PAP