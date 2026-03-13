Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 10:46

Chiny grożą USA odwetem za dochodzenie ws. nadmiernych mocy produkcyjnych

Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało w piątek decyzję USA o wszczęciu dochodzenia handlowego w sprawie nadmiernych mocy produkcyjnych Pekinu. Władze ChRL uznały działania Waszyngtonu za „typowy unilateralizm” i zapowiedziały gotowość do podjęcia środków odwetowych.

„USA nie mają prawa jednostronnie definiować nadwyżek mocy produkcyjnych ani narzucać restrykcji. Będziemy uważnie śledzić rozwój sytuacji i zachowujemy prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu obrony naszych interesów” – oświadczył rzecznik ministerstwa w komunikacie.

Argumentował, że w zglobalizowanej gospodarce podaż i popyt należy rozpatrywać w skali świata, a produkcja przekraczająca krajowe zapotrzebowanie jest naturalną cechą handlu zagranicznego. Ministerstwo handlu potwierdziło również, że analizuje drugie dochodzenie wszczęte przez USA, które obejmuje 60 gospodarek i dotyczy domniemanego braku zakazu importu towarów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej.

Amerykański przedstawiciel ds. handlu (USTR) Jamieson Greer ogłosił w środę wszczęcie procedur na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu z 1974 roku. Dochodzenia te, obejmujące m.in. Chiny i Unię Europejską, są reakcją Białego Domu na unieważnienie przez Sąd Najwyższy wcześniejszych taryf. Nowe postępowania mają dać administracji Donalda Trumpa podstawę prawną do przywrócenia wysokich ceł – w przypadku Chin sięgających nawet 55 proc. – przed wygaśnięciem w lipcu stawek tymczasowych.

Źródło: PAP

Na zdjęciu wagony towarowe stojące na chińskiej stacji
Chińskie ministerstwo handlu skrytykowało decyzję USA o wszczęciu dochodzenia handlowego w sprawie nadmiernych mocy produkcyjnych Pekinu. Fot. Beijing Youth Daily / Contributor
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Fundusz twórcy WiseGroup zaczął inwestować. Uwolni „więźniów własnego biznesu”
Szymon Negacz stworzył WiseVentures, by z pomocą swojej grupy doradczo-wdrożeniowej wspierać komplementarne spółki w fazie wzrostu. W pierwszej kolejności postawił na Lean Action Plan poprawiający efektywność w małych i średnich firmach. Fundusz już pracuje nad kolejnymi inwestycjami.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
KGHM i banki liderem wzrostów w WIG20. Dzień na GPW 10 marca 2026 r.
Wtorek przyniósł wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Warszawski parkiet, podobnie jak inne europejskie giełdy, z ulgą przyjął poniedziałkową deklarację prezydenta Donalda Trumpa o tym, że wojna z Iranem może być już bliska końca.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Setki milionów dla Pomorza w zawieszeniu. Ustawa metropolitalna się opóźnia
Samorządowcy z Pomorza od lat zabiegają o ustawę metropolitalną, która ma zapewnić regionowi dodatkowe setki milionów złotych na wspólne działania. Choć obecny rząd jest bardziej przychylny sprawie niż poprzedni, pojawiają się kolejne opóźnienia.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska firma rusza z budową elektrowni w Ukrainie. Portfel projektów wart 2,5 mld euro
ELQ, polski producent stacji transformatorowych, chce uczestniczyć w odbudowie ukraińskiej energetyki i nie zamierza czekać na zakończenie wojny. Już w tym półroczu rozpocznie budowę farm słonecznych z magazynami energii. – Ukraina potrzebuje nowych źródeł energii jak najszybciej – mówi właściciel firmy Marcin Sołtysiak. Dodaje, że wśród partnerów zainteresowanych wspólnymi inwestycjami są firmy m.in. z krajów arabskich i USA.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rok Biedronki na Słowacji. Duży start, ale bez rewolucji w sklepach
Wejściu Biedronki na słowacki rynek towarzyszyła potężna kampania reklamowa i duże oczekiwania. Po roku obecności sieć została dobrze przyjęta przez klientów, ale nie zmieniła znacząco ich codziennych zakupów. Eksperci oceniają, że Biedronka stała się jednym z wielu graczy na tamtejszym rynku, podczas gdy firma podkreśla, że konsekwentnie realizuje strategię i rozwija sieć krok po kroku.
11.03.2026