Chiny i USA zatwierdziły umowę ws. TikToka

Waszyngton i Pekin zatwierdziły umowę ws. TikToka. Kontrolę nad amerykańskim oddziałem TikToka przejmie spółka zarządzana przez firmy i biznesmenów z USA.

To porozumienie to finał dążeń Donalda Trumpa, by amerykański oddział TikToka był pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Według „Fox Business”, ByteDance, czyli chiński właściciel platformy, zachowa w nowej firmie prawie 20 proc. udziałów. Po 15 proc. przypadnie firmie Oracle, należącej do powiązanego z Trumpem miliardera Larry’ego Ellisona, funduszowi z Emiratów Arabskich MGX oraz funduszowi inwestycyjnemu Silver Lake. Portal „Semafor” dodaje, że wśród udziałowców jest także fundusz Susquehanna oraz firma Michaela Della, właściciela koncernu komputerowego Dell.

Większość miejsc w zarządzie spółki przypadnie Amerykanom. Nowa firma ma kontrolować bezpieczeństwo algorytmów, moderację treści oraz ochronę danych. Dzięki temu uda się uniknąć zamknięcia TikToka w USA i zakończenia politycznych zawirowań wokół tego medium społecznościowego.

W styczniu 2025 roku w USA weszła w życie ustawa, która zakazywała działalności TikToka na terenie kraju. Donald Trump kilkukrotnie przedłużał termin jej wejścia w życie, by ByteDance mogło sprzedać amerykański oddział firmy. Do przełomu doszło w wyniku rozmów między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem. Według ustaleń transakcja miała zostać sfinalizowana do 22 stycznia tego roku.

Amerykańskie służby i politycy dążyli do odebrania TikToka Chinom. Obawiali się bowiem, że platforma może służyć do manipulacji, operacji wpływu oraz kradzieży danych.