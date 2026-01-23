Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.01.2026
NEWSROOM XYZ
23.01.2026 07:37

Chiny i USA zatwierdziły umowę ws. TikToka

Waszyngton i Pekin zatwierdziły umowę ws. TikToka. Kontrolę nad amerykańskim oddziałem TikToka przejmie spółka zarządzana przez firmy i biznesmenów z USA.

To porozumienie to finał dążeń Donalda Trumpa, by amerykański oddział TikToka był pod kontrolą Stanów Zjednoczonych. Według „Fox Business”, ByteDance, czyli chiński właściciel platformy, zachowa w nowej firmie prawie 20 proc. udziałów. Po 15 proc. przypadnie firmie Oracle, należącej do powiązanego z Trumpem miliardera Larry’ego Ellisona, funduszowi z Emiratów Arabskich MGX oraz funduszowi inwestycyjnemu Silver Lake. Portal „Semafor” dodaje, że wśród udziałowców jest także fundusz Susquehanna oraz firma Michaela Della, właściciela koncernu komputerowego Dell.

Większość miejsc w zarządzie spółki przypadnie Amerykanom. Nowa firma ma kontrolować bezpieczeństwo algorytmów, moderację treści oraz ochronę danych. Dzięki temu uda się uniknąć zamknięcia TikToka w USA i zakończenia politycznych zawirowań wokół tego medium społecznościowego.

W styczniu 2025 roku w USA weszła w życie ustawa, która zakazywała działalności TikToka na terenie kraju. Donald Trump kilkukrotnie przedłużał termin jej wejścia w życie, by ByteDance mogło sprzedać amerykański oddział firmy. Do przełomu doszło w wyniku rozmów między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem. Według ustaleń transakcja miała zostać sfinalizowana do 22 stycznia tego roku.

Amerykańskie służby i politycy dążyli do odebrania TikToka Chinom. Obawiali się bowiem, że platforma może służyć do manipulacji, operacji wpływu oraz kradzieży danych.

Ministerstwo Cyfryzacji chce, by KE podjęła działania wobec TikToka
Aplikacja TikTok na telefonie
Chiny i USA sfinalizowały umowę ws. TikToka, fot. GettyImages