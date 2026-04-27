Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 27.04.2026
NEWSROOM XYZ
27.04.2026 13:13

Chiny pokrzyżowały plany Mety. Pekin zablokował przejęcie startupu Manus

Meta nie przejmie za dwa miliardy dolarów startupu Manus. Zgody na fuzję odmówił chiński regulator rynku, czyli Komisja Rozwoju Narodowego i Reform.

Transakcja zakupu startupu z Singapuru o chińskich korzeniach była dokładnie sprawdzana – jak pisze CNBC – przez władze Chin i USA. Waszyngton bowiem zabronił amerykańskim inwestorom wspierania chińskiej sztucznej inteligencji. Tymczasem Pekin robi wszystko, by powstrzymać firmy AI od ucieczki za granicę.

Decyzja o sprawdzeniu transakcji przez chińskich regulatorów wywołała alarm wśród lokalnych firm. One bowiem, by uniknąć kontroli, przenosiły się do Singapuru i w ten sposób ukrywały się przed okiem Pekinu i Waszyngtonu. Teraz jednak firmie Manus ten plan nie wyszedł.

Manus powstał jako produkt chińskiego startupu Butterfly Effect. Później stał się jednak osobną firmą, a na początku stycznia przeniósł się do Singapur. Firmę określano „drugim DeepSeekiem” po tym, jak w marcu ubiegłego roku wypuściła swojego agenta AI, który potrafi pisać programy, analizować dane i zajmować się badaniami rynku. W lipcu z kolei firma zwolniła większość pracowników zatrudnionych w Chinach.

Spółka chwali się rocznym przychodem powtarzalnym (ARR) na poziomie 100 milionów dolarów, osiągniętym w osiem miesięcy. Tłumaczy też, że taki wynik stawia ją wśród najszybciej rosnących startupów na rynku, które osiągnęły taki wskaźnik finansowy. Startup zebrał również w kwietniu około 75 milionów dolarów finansowania od inwestorów.

To przyciągnęło uwagę Mety. Firma chce bowiem przyspieszyć wprowadzenie AI dla biznesu oraz rozbudować swojego asystenta. Dlatego też koncern wyłożył na startup dwa miliardy dolarów.

Nic więc dziwnego, że w styczniu chińskie ministerstwo handlu zapowiedziało, że przyjrzy się tej transakcji. Chciało bowiem sprawdzić, czy była ona zgodna z prawem dotyczącym importu i eksportu technologii oraz zagranicznych inwestycji. Meta twierdziła, że umowa jest całkowicie zgodna z chińskim prawem. Jednak władze w Pekinie zadecydowały inaczej.

Kupno startupu za dwa miliardy dolarów pod lupą Pekinu
Aplikacja Facebook na telefonie, w tle logo spółki Meta
Chińskie władze zablokowały kupno startupu Manus przez Metę. fot. Cheng Xin/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Jak Sowieci gasili płonący na Ukrainie gaz za pomocą bomby atomowej
W latach 70. zeszłego wieku w samym środku Ukrainy, wśród pól i wsi, rozegrał się jeden z najbardziej osobliwych eksperymentów w historii ludzkości. Sowieccy specjaliści próbowali ugasić pożar gazu…
26.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Węgierscy miliarderzy w potrzasku. Jedni pakują manatki, inni się dogadują
Zmiana władzy na Węgrzech wywołała poruszenie wśród tamtejszych oligarchów, którzy wzbogacali się dzięki znajomościom z Viktorem Orbánem. Niezależne media informują, że po wygranej Petera Magyara…
25.04.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Będzie zmiana w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dołącza „łowczyni szpiegów”
29 kwietnia odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Służb Specjalnych. Jednym z punktów jest zmiana w kierownictwie Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Szef służby, gen. Jarosław Stróżyk, będzie miał…
24.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
VC w Polsce wciąż omija naukę. PFR szuka zmiany
Inwestycje VC w projekty naukowe w Polsce są wciąż marginalne. PFR Starter Science ma to zmienić, kierując kapitał w stronę deeptechu i komercjalizacji badań. Czy to jednak wystarczy?
27.04.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Finlandia chowa atomowe śmieci na 100 tys. lat. Onkalo to pierwszy taki grobowiec na świecie
Finlandia uruchamia geologiczne składowisko zużytego paliwa jądrowego. Podziemny grobowiec wykuty w granitowej skale na głębokości ponad 430 metrów ma być bezpieczny przez 100 tysięcy lat.
27.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Sztuczna inteligencja dociera do MŚP. W rekrutacjach coś drgnęło
Mimo luki technologicznej dzielącej je od największych przedsiębiorstw popyt na specjalistów od AI pojawia się już w małych i średnich firmach. Liczba ofert pracy w sektorze MŚP, w których wymagane…
27.04.2026