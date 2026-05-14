Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 14.05.2026
NEWSROOM XYZ
14.05.2026 13:47

Chiny. Zwolniono go na rzecz AI. Firma wypłaci mu odszkodowanie

Sąd w Chinach stanął po stronie pracownika, którego firma zwolniła i zastąpiła AI. Były pracodawca został zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 260 tys. juanów, czyli ok. 140 tys. zł.

Jak informuje „The Guardian”, sprawa dotyczy mężczyzny, który dołączył do firmy technologicznej (sąd nie ujawnił nazwiska poszkodowanego i nazwy podmiotu) w mieście Hangzhou w 2022 r. na stanowisko kierownika ds. jakości. Jednym z jego zadań było nadzorowanie dużych modeli językowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Po czasie pracodawca uznał, że zadania mężczyzny może wykonywać AI. Firma zaproponowała pracownikowi redukcję stanowiska oraz obniżkę wynagrodzenia o 40 proc. Gdy odmówił, został zwolniony.

Pracownik zakwestionował otrzymane wypowiedzenie w sądzie, który stwierdził, że decyzja pracodawcy była niesłuszna, i nakazał wypłatę 260 tys. juanów odszkodowania. Wyrok ten został odebrany przez chińskie media państwowe jako „uspokajający sygnał” na rzecz wysiłków ochrony praw pracowniczych w dobie postępującej automatyzacji.

Chiny to kraj o wysokiej akceptacji wobec nowych technologii. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos w kwietniu br. 80 proc. respondentów z Państwa Środka podchodziło entuzjastycznie do rozwoju AI. Dla porównania w USA odsetek ten był dwukrotnie niższy.

Drugą stroną jest jednak wysoka stopa bezrobocia, szczególnie wśród młodych. W marcu 2026 r. ogólny wskaźnik wyniósł 5,4 proc. Jednak stopa bezrobocia w gronie osób od 16 do 24 roku życia wyniosła już 16,9 proc., a w przedziale od 25 do 29 lat 7,7 proc. Narodowe Biuro Statystyczne Chin nie uwzględnia w swoim badaniu studentów.

Przeczytaj również: Sztuczna inteligencja przyspiesza koniec epoki. Spece od IT tracą pracę

AI - sztuczna inteligencja
Sąd w Chinach stanął po stronie pracownika, którego firma zwolniła i zastąpiła AI. Fot. Andriy Onufriyenko/Getty
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes
Rząd zwiększa ambicje dotyczące wiatraków na morzu. PGE: branża wraca na dobre tory
Polski Bałtyk zasługuje na co najmniej 18 GW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych – ogłosiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Polscy inwestorzy szukają właśnie partnerów dla swoich…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Polityka
Zaskakujący projekt w sprawie kryptoaktywów. PiS chce całkowitego zakazu
Rząd przyjął niedawno kolejny projekt ustawy mającej nałożyć nadzór nad rynkiem kryptoaktywów. Politycy Prawa i Sprawiedliwości chcą iść dalej. W poniedziałek złożyli projekt zakazujący prowadzenia…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska mało konkurencyjną gospodarką? Są rankingi, które nie mają większego znaczenia
Konkurencyjność polskiej gospodarki co jakiś czas staje się tematem publicznej debaty – najczęściej przy okazji kolejnych edycji międzynarodowych rankingów lub niepokojących danych…
13.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Koniec z podwyżkami cen po podpisaniu umowy. Rząd szykuje rewolucję dla kupujących mieszkania
Rząd planuje zmiany w ustawie deweloperskiej. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę kupujących i rozbudować Portal DOM.
12.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Korea Północna zrywa ze zjednoczeniem i chce wprowadzić podatki
Totalitarny reżim może czekać transformacja. Z północnokoreańskiej konstytucji zniknęły odniesienia do zjednoczenia z Koreą Południową, a także zapisy o bezpłatnej służbie zdrowia, pełnym…
12.05.2026
Koniec katalogu dla wszystkich. Jak AI sprzedaje każdemu z osobna
Algorytmy coraz lepiej rozumieją nie tylko to, co kupujesz, ale też w jakim celu to robisz i czego będziesz potencjalnie potrzebować. Hiperpersonalizacja staje się standardem wdrożeń, ale jej rozwój…