Chiny. Zwolniono go na rzecz AI. Firma wypłaci mu odszkodowanie

Sąd w Chinach stanął po stronie pracownika, którego firma zwolniła i zastąpiła AI. Były pracodawca został zobowiązany do wypłaty odszkodowania w wysokości 260 tys. juanów, czyli ok. 140 tys. zł.

Jak informuje „The Guardian”, sprawa dotyczy mężczyzny, który dołączył do firmy technologicznej (sąd nie ujawnił nazwiska poszkodowanego i nazwy podmiotu) w mieście Hangzhou w 2022 r. na stanowisko kierownika ds. jakości. Jednym z jego zadań było nadzorowanie dużych modeli językowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Po czasie pracodawca uznał, że zadania mężczyzny może wykonywać AI. Firma zaproponowała pracownikowi redukcję stanowiska oraz obniżkę wynagrodzenia o 40 proc. Gdy odmówił, został zwolniony.

Pracownik zakwestionował otrzymane wypowiedzenie w sądzie, który stwierdził, że decyzja pracodawcy była niesłuszna, i nakazał wypłatę 260 tys. juanów odszkodowania. Wyrok ten został odebrany przez chińskie media państwowe jako „uspokajający sygnał” na rzecz wysiłków ochrony praw pracowniczych w dobie postępującej automatyzacji.

Chiny to kraj o wysokiej akceptacji wobec nowych technologii. Według sondażu przeprowadzonego przez Ipsos w kwietniu br. 80 proc. respondentów z Państwa Środka podchodziło entuzjastycznie do rozwoju AI. Dla porównania w USA odsetek ten był dwukrotnie niższy.

Drugą stroną jest jednak wysoka stopa bezrobocia, szczególnie wśród młodych. W marcu 2026 r. ogólny wskaźnik wyniósł 5,4 proc. Jednak stopa bezrobocia w gronie osób od 16 do 24 roku życia wyniosła już 16,9 proc., a w przedziale od 25 do 29 lat 7,7 proc. Narodowe Biuro Statystyczne Chin nie uwzględnia w swoim badaniu studentów.

Przeczytaj również: Sztuczna inteligencja przyspiesza koniec epoki. Spece od IT tracą pracę