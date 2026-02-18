Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.02.2026
NEWSROOM XYZ
18.02.2026 07:13

Christine Lagarde planuje ustąpić ze stanowiska prezeski EBC przed końcem kadencji – podał „Financial Times"

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde ma odejść przed końcem swojej ośmioletniej kadencji, wygasającej w październiku 2027 r. – podał w środę „Financial Times", powołując się na osobę znającą jej poglądy.

„FT" wskazuje, że Lagarde chce ustąpić ze stanowiska przed wyborami prezydenckimi we Francji, które mają się odbyć w kwietniu 2027 r. Wybory te może wygrać kandydat skrajnej prawicy.

Ostateczną decyzję o wyborze członków zarządu EBC podejmuje Rada Europejska w składzie państw strefy euro. Gdyby Lagarde zrezygnowała ze stanowiska przed wyborami we Francji, w podejmowaniu decyzji uczestniczyłby obecny prezydent Francji Emmanuel Macron.

Doniesienia „FT" pojawiają się tydzień po tym, jak prezes Banku Francji Francois Villeroy de Galhau zapowiedział, że ustąpi z funkcji w czerwcu 2026 r., ponad rok przed końcem kadencji. To oznacza, że jego następcę wskaże także jeszcze Macron – zauważa Reuters.

„Prezydent Lagarde jest całkowicie skupiona na swojej misji i nie podjęła jeszcze żadnej decyzji dotyczącej zakończenia swojej kadencji” – skomentował doniesienia rzecznik EBC w cytowanym przez Bloomberga oświadczeniu przesłanym pocztą elektroniczną.

Prezeska Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde ma odejść przed końcem swojej ośmioletniej kadencji, wygasającej w październiku 2027 r. – podał w środę „Financial Times". Miałoby to umożliwić wybór prezesa EBC przed potencjalnym dojściem do władzy skrajnej prawicy we Francji. Fot. Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images
