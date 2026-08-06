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06.08.2026 07:57

CIA stworzyła tajny zespół ds. Kuby. USA chcą wymusić zmiany polityczne na wyspie

CIA powołała tajny zespół ds. Kuby. Są w nim oficerowie wywiadu, którzy mają rekrutować na wyspie szpiegów, specjaliści od operacji wpływu czy analitycy danych.

Ulica w Hawanie
CIA powołuje tajny zespół ds. Kuby. Fot. Juancho Torres/Anadolu via Getty Images

„New York Times" ujawnia, że zespół ten ma m.in. wywoływać podziały wśród elity na wyspie. W ten sposób reżim miałby zastąpić twardogłowych zwolenników komunizmu nowymi liderami, z którymi łatwiej by się było dogadywać Amerykanom.

Jednocześnie gazeta przypomina, że podobny zespół CIA powołała w 1960 r. Rok później jego członkowie przeprowadzili nieudaną próbę obalenia Fidela Castro, czyli „inwazję w Zatoce Świń".

USA starają się ostatnio zdobyć jak najbardziej dokładne dane o Kubie. Nad wyspę skierowano choćby dodatkowe satelity. Waszyngton chce być w ten sposób gotowy do interwencji zbrojnej.

Donald Trump uważa bowiem, że Kuba stanowi „nadzwyczajne zagrożenie". Groził, że przejmie nad nią kontrolę. Operacja przeciw władzom w Hawanie ma się zacząć po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie.

Sama Kuba jest w fatalnej sytuacji gospodarczej. Po styczniowym obaleniu największego sojusznika władz – prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro – USA odcięły wyspę od dostaw ropy. Ostatnio też wbiły gwóźdź do trumny przemysłu turystycznego i odłączyły Kubę od płatności kartami. To zwiększyło kryzys gospodarczy, doprowadziło do masowych, wielogodzinnych blackoutów i wywołało protesty obywateli.

Same władze zapowiadają wolnorynkowe reformy i chcą pójść drogą Chin i Wietnamu – zliberalizować gospodarkę, jednocześnie utrzymując kontrolę partii komunistycznej.

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