CME Group wprowadza nowe kontrakty terminowe na amerykańskie akcje

CME Group uruchomi 27 lipca kontrakty terminowe na pojedyncze akcje, dając dostęp do ponad 50 największych spółek z USA. Oferta obejmie chociażby blue chips, czyli amerykańskie akcje z największą kapitalizacją rynkową tj. Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia i SpaceX.

Inwestorzy wyczekują na debiut nowych futures na pojedyncze akcje z USA, fot. Spencer Platt/Getty Images

Nowa oferta pozwoli inwestorom zarówno zabezpieczać ryzyko, jak i spekulować na kursach ponad 50 największych amerykańskich spółek. Instrumenty te zapewniają ekspozycję z wykorzystaniem dźwigni finansowej.

– Klienci chcą zarządzać ryzykiem zmian cen akcji w bardziej precyzyjny sposób, korzystając jednocześnie z efektywności kapitałowej scentralizowanego rynku – powiedział Tim McCourt, Global Head of Equities, FX and Alternative Products w CME Group.

Dotychczas, inwestorzy korzystali z instrumentów opcyjnych, dających prawo do zakupu lub sprzedaży instrumentu po aktualnej cenie w przyszłości, z terminem ważności kontraktu. Z kolei, kontrakty futures zobowiązują jedną stronę rynku do zakupu, a drugą do sprzedaży po określonej cenie. W przeciwieństwie do opcji, kontrakty futures faktycznie zobowiązują obie strony do wykonania kontraktu po określonej cenie. W przypadku opcji strona nie musi skorzystać z prawa do zakupu lub sprzedaży.

Kontrakty futures na pojedyncze akcje będą dostępne do handlu 23 godziny na dobę przez pięć dni w tygodniu, czyli znacznie dłużej niż standardowe godziny działania amerykańskiego rynku akcji, który obejmuje 9:30-16:00 czasu nowojorskiego (15:30-21:00 czasu polskiego).

Popyt na instrumenty pochodne oparte na akcjach stale rośnie. W 2026 r. CME odnotowała rekordowe poziomy obrotu. Średni dzienny wolumen obrotu kontraktami futures na poziomie 7,2 mln szt., co oznacza wzrost o 12 proc. r/r.

Źródło: CME Group, Bloomberg