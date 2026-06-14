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NEWSROOM XYZ
14.06.2026 10:12

Co czwarty Polak przeżyłby z oszczędności tylko trzy miesiące

26 proc. Polaków mogłoby utrzymać się z posiadanych oszczędności jedynie od jednego do trzech miesięcy po utracie głównego źródła dochodu. Jednocześnie 14 proc. badanych przyznaje, że nie ma żadnych rezerw finansowych – wynika z badania Santander Consumer Banku.

Z badania wynika, że największa grupa respondentów, bo 26 proc., posiada oszczędności pozwalające na utrzymanie się przez okres od jednego do trzech miesięcy bez stałych wpływów. Kolejne 18 proc. deklaruje rezerwy wystarczające na trzy do sześciu miesięcy, a 13 proc. zgromadziło środki pozwalające funkcjonować przez sześć do dwunastu miesięcy. Taki sam odsetek ankietowanych posiada oszczędności wystarczające na ponad rok.

Jednocześnie 14 proc. Polaków nie ma żadnych oszczędności, a kolejne 7 proc. dysponuje środkami, które pozwoliłyby im utrzymać się krócej niż miesiąc po utracie dochodów. Oznacza to, że ponad jedna piąta badanych nie posiada finansowej poduszki bezpieczeństwa pozwalającej przetrwać dłuższy okres bez pracy lub innych źródeł przychodu.

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Autorzy badania wskazują, że poziom oszczędności jest silnie powiązany z oceną własnej sytuacji materialnej. Wśród osób określających ją jako złą brak oszczędności deklaruje aż 49 proc. respondentów. Dla porównania w grupie osób oceniających swoją sytuację jako dobrą odsetek ten wynosi zaledwie 6 proc., a 23 proc. posiada rezerwy finansowe pozwalające utrzymać się przez ponad rok.

Badanie pokazuje również, czego najbardziej obawiają się dziś Polacy. Na pierwszym miejscu znalazła się sytuacja geopolityczna i ryzyko konfliktów zbrojnych, które wskazało 44 proc. ankietowanych. Niewiele mniej osób, bo 43 proc., obawia się dalszego wzrostu kosztów życia, w tym cen żywności i usług.

Kolejne miejsca zajęły obawy związane z cenami energii i paliw (34 proc.) oraz kosztami leczenia i pogorszeniem stanu zdrowia (32 proc.). Co piąty respondent wskazał na możliwość wzrostu podatków, a 18 proc. wyraziło obawy dotyczące niestabilności rynku pracy. Rzadziej wymieniano zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem i kradzieżą danych, rozwojem sztucznej inteligencji oraz ryzykiem recesji i wysokimi ratami kredytów.

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Jak podkreśla cytowana w raporcie Magdalena Drążkowska z Santander Consumer Banku, postrzeganie zagrożeń różni się w zależności od wieku. Konflikty zbrojne są głównym źródłem niepokoju dla 64 proc. seniorów, podczas gdy w grupie osób w wieku 18–29 lat wskazuje je 23 proc. badanych. Młodsi respondenci częściej obawiają się natomiast wzrostu kosztów życia (39 proc.) oraz podatków (37 proc.).

Źródło: PAP

pusty portfel w dłoniach
Badanie pokazuje również, czego najbardziej obawiają się dziś Polacy. Na pierwszym miejscu znalazła się sytuacja geopolityczna i ryzyko konfliktów zbrojnych, które wskazało 44 proc. ankietowanych. Fot. Getty Images
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