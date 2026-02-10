Coca-Cola podała wyniki za czwarty kwartał. Analitycy oczekiwali lepszych danych

Coca-Cola podała swoje wyniki finansowe za ostatni kwartał ubiegłego roku. O ile popyt na napoje rośnie w USA oraz w Ameryce Łacińskiej, o tyle analitycy spodziewali się lepszych informacji finansowych. Dlatego też kurs akcji koncernu spadł o 3 proc. w notowaniach przed otwarciem sesji.

Firma osiągnęła skorygowany zysk na akcję w wysokości 58 centów, podczas gdy analitycy spodziewali się 56 centów. Jednocześnie jednak skorygowane przychody okazały się niższe, niż oczekiwali eksperci. Koncern osiągnął bowiem 11,82 miliarda dolarów, a analitycy prognozowali 12,03 miliarda dolarów.

W górę poszedł także zysk netto. Wyniósł 2,27 miliarda dolarów, czyli 53 centy za akcję. Oznacza to wzrost z 2,2 miliarda dolarów i 51 centów za akcję rok wcześniej. Wzrosła również sprzedaż netto o 2 proc. do 11,82 miliarda dolarów. To efekt wzrostu popytu na napoje koncernu w USA oraz w krajach Ameryki Łacińskiej.