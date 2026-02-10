Columbus Energy sprzedał udziały w spółkach w Czechach i na Słowacji

Columbus Energy sprzedał wszystkie udziały w pięciu spółkach działających na rynku czeskim i słowackim – podała spółka w komunikacie.

Chodzi o spółki Taurean s.r.o., Columbus Energy a.s., Columbus Solutions s.r.o., Columbus Energy Slovensko s.r.o. oraz Columbus Energy Predaj SK s.r.o.

Columbus podał, że decyzja o zbyciu tych udziałów wynika z rewizji strategii obecności na rynkach czeskim oraz słowackim.

„Głównym powodem sprzedaży tych spółek jest długotrwały brak współpracy i dialogu ze strony kluczowego partnera reprezentującego samorząd miasta Brna (kontrakt realizowany przez Columbus Energy a.s., o którym zarząd Columbus informował raportem nr 2/2024 z 16 stycznia 2024 r.), co uniemożliwiało skuteczną realizację projektów, a także rynkami prosumenckimi w Czechach i na Słowacji, wskazującymi na ograniczone perspektywy wzrostu" – napisała spółka.

Jak dodano, warunki transakcji zabezpieczają interesy finansowe Columbusa w przyszłości poprzez mechanizm priorytetowej spłaty, zgodnie z którym środki uzyskane przez sprzedane spółki w drodze postępowań sądowych lub ugód zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na spłatę zobowiązań wobec grupy.

Zarząd Columbusa wskazał, że wartość udziałów w trzech kluczowych spółkach została objęta odpisami aktualizującymi, więc sama transakcja sprzedaży nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na bieżący wynik finansowy grupy.

W strukturach grupy pozostaje spółka Columbus Energy Service s.r.o., której zadaniem jest zapewnienie ciągłości obsługi serwisowej i technicznej dla dotychczas zrealizowanych instalacji.

Źródło: PAP