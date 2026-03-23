Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.03.2026
NEWSROOM XYZ
23.03.2026 16:45

Columbus zwróci zaliczki z Czystego Powietrza za zakwestionowane umowy

Columbus Energy podjął decyzję o zwrocie zaliczek pobranych w ramach programu Czyste Powietrze za umowy, które zostały zakwestionowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Spółka chce w ten sposób przyspieszyć rozliczenia z funduszami oraz oddalić „ewentualne ryzyka prawne i wizerunkowe".

„Zarząd informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę o uruchomieniu procedury natychmiastowego zwrotu do funduszy pobranych zaliczek w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Zwroty dotyczą przypadków, w których umowy o dofinansowanie zawarte pomiędzy beneficjentem a funduszami zostały rozwiązane lub wypowiedziane" – podała spółka.

Zwrot kwoty w łącznej wysokości około 10 mln zł z odsetkami nastąpi do najbliższego piątku. Columbus zwraca uwagę, że formalnie nie jest stroną umów o dofinansowanie, jednak zarząd spółki podjął decyzję o zwrocie zaliczek z własnych zasobów finansowych.

Jak podano w komunikacie, zdaniem zarządu „bezwarunkowe uregulowanie 100 proc. kwestionowanych zaliczek wraz z odsetkami eliminuje po stronie Columbus ewentualne ryzyka prawne i wizerunkowe".

Nieprawidłowości w Czystym Powietrzu

Jak opisywaliśmy w XYZ, w programie Czyste Powietrze w związku z nieprawidłowościami po stronie wykonawców w wielu przypadkach po kontrolach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska dochodziło do wstrzymywania dotacji albo konieczności zwrotu wypłaconych wcześniej zaliczek. Zaliczki dostawali przy tym wykonawcy, ale zwracać je muszą beneficjenci. Do tego w związku z przedłużającymi się kontrolami dochodzi do dużych zatorów płatniczych i zaległości w wypłacie dotacji wykonawcom instalacji OZE.

Niektórymi przypadkami nieprawidłowości zajmują się śledczy. W lutym 2026 r. było kilkaset zgłoszeń do prokuratury w sprawach związanych z Czystym Powietrzem. 18 lutego Prokuratura Okręgowa w Łomży poinformowała, że prowadzi postępowanie przygotowawcze w związku z działaniami niektórych przedstawicieli handlowych, którzy współpracowali z Columbus Energy.

Jak podawała spółka, postępowanie dotyczy podejrzeń nadużyć (m.in. w zakresie przygotowywania dokumentacji, w tym autentyczności podpisów oraz rzetelności składanych oświadczeń) dokonywanych przez doradców handlowych współpracujących ze spółką. Columbus zapowiedział współpracę ze śledczymi i wskazywał, że postępowanie dotyczy 66 przypadków, czyli 0,3 proc. ogółu kontraktów zawartych przez spółkę w ramach Czystego Powietrza.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad specjalną ustawą, która ma pomóc oszukanym beneficjentom Czystego Powietrza, którzy zostali oszukani przez wykonawców, a muszą teraz zwrócić dotacje. Projekt ustawy przewiduje możliwość zawieszenia ściągania nierozliczonych zaliczek od poszkodowanych beneficjentów. Ma też wprowadzić mechanizm umożliwiający dochodzenie należności bezpośrednio od wykonawców. Projekt resortu jest na etapie uzgodnień.

Columbus odda zaliczki z własnych środków

Columbus zdecydował się na zwrot zakwestionowanych zaliczek z własnych środków „w celu odblokowania płynności rozliczeń z WFOŚiGW".

„Krok ten stanowi bezpośrednią odpowiedź Columbus na głęboki impas systemowy w obszarze programu Czyste Powietrze. Przedmiotowa decyzja została ponadto podjęta z uwagi na powzięcie przez Columbus informacji, że WFOŚiGW kategorycznie odmawiają dokonywania kompensat (potrąceń) należności z tytułu zwracanych zaliczek z bezspornymi i wymagalnymi wierzytelnościami Columbus za zrealizowane już inwestycje, a uzależnienie wznowienia wypłat od uprzedniego zwrotu środków wygenerowało zatory płatnicze" – podała spółka.

Columbus zwrócił się też do resortu klimatu, zarządów wojewódzkich funduszy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wypracowanie harmonogramu wypłaty środków oraz nowych zaliczek, a także harmonogramu realizacji kolejnych inwestycji i płatności.

Spółka dodała, że zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze prawnej zwrotu dodatkowych kosztów.

Portfel Columbus w ramach Czystego Powietrza to 1,6 tys. instalacji gotowych do montażu, 1,3 tys. inwestycji w trakcie procesowania decyzji o dofinansowanie oraz ponad 18 tys. klientów oczekujących na złożenie wniosku – podaje spółka.

Na zdjęciu dom. Z komina leci dym.
Columbus Energy podjął decyzję o zwrocie zaliczek pobranych w ramach programu Czyste Powietrze za umowy, które zostały zakwestionowane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej Spółka chce w ten sposób przyspieszyć rozliczenia z funduszami i oddalić „ewentualne ryzyka prawne i wizerunkowe". Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto/Getty Images
Może zainteresować Cię również
