Coraz lepsze odczyty PMI z amerykańskiej gospodarki. Najlepszy wynik od maja 2022

Dobre dane płyną z amerykańskiej gospodarki. Aktywność przemysłowa, według odczytu Institute for Supply Management, wyniosła 55,6. To najlepsze dane od 2022.

Bardzo dobry odczyt PMI z amerykańskiego przemysłu. Fot. Getty Images

To już siódmy miesiąc odczytów z rzędu, które przekraczają 50 punktów. To zaś oznacza rozwój przemysłu. Do tego PMI dla produkcji (według odczytu Institute for Supply Management) wyniosło 58,5, co jest najlepszym wynikiem od końca 2021. Rośnie też zatrudnienie i liczba nowych zamówień w przemyśle.

Jak dodaje Bloomberg, to efekt popytu krajowego, dużych inwestycji oraz rządowych zamówień w sektorze obronnościowym. Aktywność więc rosła we wszystkich gałęziach przemysłu, poza jedną. Jedynie sektor chemiczny zanotował spadek aktywności.

To efekt sytuacji na Bliskim Wschodzie i wysokich cen ropy oraz gazu, spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran. Do tego na razie nie widać końca konfliktu, bo każde próby negocjacji pokojowych zakończyły się fiaskiem. W poniedziałek rozpoczęły się kolejne rozmowy, dlatego ceny ropy od razu spadły.

Fabryki też skarżą się na wzrost cen innych surowców, a także na dłuższy czas oczekiwania na ładunki od poddostawców. I nawet jeśli indeks kosztów produkcji spadł do 71,1 w lipcu i pozostaje najniższy od pięciu miesięcy, to wciąż jest znacząco wyższy od poziomu z początku 2026 r.