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03.08.2026 09:00

Mocne odbicie PMI dla polskiego przemysłu w lipcu 2026 r. Wskaźnik odzyskał większość strat

PMI dla polskiego przemysłu w lipcu 2026 r. wyniósł 49 pkt – podała agencja S&P Global. Wskaźnik wskazał na ogólne pogorszenie warunków biznesowych piętnasty miesiąc z rzędu. Indeks odbił się jednak od najniższego poziomu od 11 miesięcy, odnotowanego w czerwcu.

Rafineria w Płocku
Na zdjęciu rafineria w Płocku. Fot. Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Prognoza zakładała odczyt na poziomie 47,5 pkt w lipcu. Miesiąc wcześniej odnotowano 46,1 pkt.

Odczyt PMI może przybrać wartości od 0 do 100. Każdy wynik powyżej neutralnego 50 rozumie się jako optymistyczny, poniżej 50 – pesymistyczny.

PMI dla polskiego przemysłu. Wolniejsze spadki, zatrudnienie w górę

Jak czytamy w komentarzu, S&P Global w lipcu odnotowała wolniejsze spadki produkcji i nowych zamówień i łagodniejszą presję inflacyjną. Z kolei zatrudnienie rosło po raz pierwszy od kwietnia 2025 r.

Wskaźnik PMI odzyskał większość strat poniesionych w czerwcu na początku drugiej połowy roku, głównie dzięki wolniejszym spadkom produkcji i nowych zamówień oraz niewidzianemu od dawna wzrostowi zatrudnienia – skomentował Trevor Balchin, dyrektor ekonomiczny w S&P Global Market Intelligence.

Jak podkreślił, ogólne warunki prowadzenia działalności jednak nadal się pogarszały, a 12-miesięczne perspektywy pozostały stonowane, mimo poprawy od czerwca.

– Presje związane z podażą i inflacją znów złagodniały. Czas dostaw od dostawców wydłużył się w najmniejszym stopniu od lutego, tuż przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Inflacja cen surowców spowalniała trzeci miesiąc z rzędu, a ceny wyrobów gotowych wzrosły w najwolniejszym tempie od marca, choć tempo wzrostu obu wskaźników pozostawało wyższe niż ich długoterminowe średnie – dodał Trevor Balchin.

Po osłabieniu w czerwcu perspektywy produkcji na kolejny rok w lipcu poprawiły się. Jak zauważa S&P Global, prognozy wzrostu były związane ze spodziewanym wzrostem zamówień, optymizmem dotyczącym nowych projektów i nowych produktów, konkurencyjnymi cenami oraz wsparciem ze strony rządu i programów UE.

Indeks przyszłej produkcji odbił się od czerwcowego, najniższego poziomu od 42 miesięcy, ale pozostawał poniżej swojej długoterminowej średniej.

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