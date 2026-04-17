Coraz więcej elektrycznych pojazdów w Polsce. Rośnie też liczba ładowarek

Rośnie liczba elektrycznych samochodów na polskich drogach. W górę idzie też liczba motocykli i motorowerów oraz hybryd. Wraz z nimi rozwija się też sieć ładowania – wynika z raportu Licznik Elektromobilności.

W pierwszym kwartale 2026 r. liczba samochodów elektrycznych wzrosła o 59 proc. rdr i wynosi 131 tys. samochodów. Do tego można doliczyć kolejne 131 tys. hybryd plug-in. Na polskich drogach jest też prawie 29 tys. elektrycznych motocykli i motorowerów. Hybryd zaś jest 1,36 mln aut (osobowych i dostawczych). Mamy też 2 tys. autobusów zeroemisyjnych, z czego 153 wodorowe, a reszta to elektryki.

Rozwija się też infrastruktura ładowania. W Polsce jest 12 543 ładowarki. 48 proc. to szybkie punkty, a 52 proc. to wolne ładowarki.

Jak tłumaczy prezes PZPM Jakub Faryś, rynek, po fazie przyspieszenia przez dopłaty, wrócił do trendu wzrostu o 50 proc. rocznie. W tym roku, mimo braku dopłat, wyniki powinny być podobne jak w 2025 r.