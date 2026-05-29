Creotech Instruments może objąć pakiet akcji Thorium Space

Creotech Instruments podpisał z Thorium Space umowę opcji, zgodnie z którą może objąć pakiet akcji stanowiący niemal 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Wykonanie opcji wymaga jeszcze zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia Thorium Space.

W ramach umowy Creotech Instruments może objąć 1.100.560 akcji serii I. Stanowią one 19,99 proc. kapitału zakładowego Thorium Space.

Cena emisyjna akcji ma być o 20 proc. niższa od ceny ustalonej w planowanej ofercie publicznej Thorium Space. Musi mieścić się w przedziale 25 zł–30 zł.

Opcja będzie przysługiwać Creotech Instruments, jeśli rada nadzorcza i walne zgromadzenie Thorium Space podejmą uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji oraz emisji 1.100.560 warrantów subskrypcyjnych.

Warranty subskrypcyjne dają prawo do objęcia nowych akcji spółki w przyszłości.

Polecamy: Creotech Instruments ogłasza nową strategię. Chce dostarczać satelity do europejskiej konstelacji - XYZ

Creotech Instruments to największy polski producent satelitów i podzespołów satelitarnych. Firma ma własne zakłady produkcyjne w Polsce. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2022 r. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W kwietniu 2026 r. ze spółki wydzielił się Creotech Quantum.

Z kolei Thorium Space powstała w 2017 r. Rozwija systemy komunikacji satelitarnej dla segmentu naziemnego i kosmicznego.

Źródło: PAP