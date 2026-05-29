Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 29.05.2026
NEWSROOM XYZ
29.05.2026 16:33

Creotech Instruments może objąć pakiet akcji Thorium Space

Creotech Instruments podpisał z Thorium Space umowę opcji, zgodnie z którą może objąć pakiet akcji stanowiący niemal 20 proc. kapitału zakładowego spółki. Wykonanie opcji wymaga jeszcze zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia Thorium Space.

W ramach umowy Creotech Instruments może objąć 1.100.560 akcji serii I. Stanowią one 19,99 proc. kapitału zakładowego Thorium Space.

Cena emisyjna akcji ma być o 20 proc. niższa od ceny ustalonej w planowanej ofercie publicznej Thorium Space. Musi mieścić się w przedziale 25 zł–30 zł.

Opcja będzie przysługiwać Creotech Instruments, jeśli rada nadzorcza i walne zgromadzenie Thorium Space podejmą uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji nowej emisji oraz emisji 1.100.560 warrantów subskrypcyjnych.

Warranty subskrypcyjne dają prawo do objęcia nowych akcji spółki w przyszłości.

Polecamy: Creotech Instruments ogłasza nową strategię. Chce dostarczać satelity do europejskiej konstelacji - XYZ

Creotech Instruments to największy polski producent satelitów i podzespołów satelitarnych. Firma ma własne zakłady produkcyjne w Polsce. Jest też jednym z największych polskich kontrahentów Europejskiej Agencji Kosmicznej. Od 2022 r. jest notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W kwietniu 2026 r. ze spółki wydzielił się Creotech Quantum.

Z kolei Thorium Space powstała w 2017 r. Rozwija systemy komunikacji satelitarnej dla segmentu naziemnego i kosmicznego.

Źródło: PAP

Satelita Creotech
Creotech Instruments może objąć pakiet akcji Thorium Space. Fot. Creotech
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Brzoska kontra Kuśmierz. Czy polski e-commerce czeka wielki zwrot? (WIDEO)
Dyskusja Rafała Brzoski, prezesa InPostu, i Marcina Kuśmierza, prezesa Allegro, była jedną z najciekawszych rozmów tegorocznego Impactu. Dwie wizje rozwoju rynku, dwa sposoby myślenia o tym, jak…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Kaczmarzyk: Europejscy przewoźnicy na skraju utraty płynności. Ceny biletów wciąż rosną (WYWIAD)
– Jeśli konflikt na Bliskim Wschodzie nie skończy się szybko, np. w czerwcu – to pod koniec roku będziemy obserwować bankructwa mniejszych linii lotniczych – mówi Michał Kaczmarzyk, szef Ryanaira na…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Kapitał szuka nowych dróg. Inwestycje alternatywne robią różnice
Od prywatnego długu i infrastruktury napędzanej zieloną energią, po rzadkie roczniki win i rodzimą sztukę współczesną – inwestycje alternatywne stają się dziś jednym z istotnych wątków w ramach…
28.05.2026
Kategorie artykułu: Świat
Pociągiem na Safari. Jak polskie firmy mogą zarobić na projektach kolejowych w Afryce
Na początku maja KUKE ogłosiło projekt zabezpieczenia kredytu na rozbudowę sieci kolejowej w Tanzanii w zamian za udział polskich firm. Przedsiębiorstwa znad Wisły mają też szansę zostać wykonawcami…
27.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Duka nie znika. Biesiada: „Zadbam, by nigdy do tego nie doszło”. Rozkręci kultową markę w Europie
Przedsiębiorcy nie udało się przejąć sieci salonów wnętrzarskich w sanacji, ale kupił markę. Rozwinie ją błyskawicznie przede wszystkim w internecie. Zainwestował już miliony złotych i jest gotów na…
29.05.2026
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego: „Sigma Challenge jest slay”
Po raz drugi najzdolniejsi studenci z całej Polski stanęli do rywalizacji w konkursie Sigma Challange, wykazując się wiedzą i szybkością myślenia. Najlepsi spotkali się na gali w Łazienkach w…
27.05.2026