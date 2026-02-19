Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 19.02.2026
NEWSROOM XYZ
19.02.2026 11:06

Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na GPW. Spółka opublikowała prospekt

Polska spółka Creotech Quantum opublikowała prospekt. Firma planuje bowiem, po wydzieleniu z Creotech Instruments, wprowadzić 17 kwietnia akcje spółki do obrotu na GPW.

– Publikacja prospektu stanowi pierwszy krok w budowaniu trwałych relacji z rynkiem kapitałowym oraz przyszłymi akcjonariuszami Creotech Quantum. Naszym celem jest rozwój silnego i wyspecjalizowanego podmiotu, koncentrującego się na czterech kluczowych obszarach technologicznych: bezpieczeństwie komunikacji opartym na QKD i PQC, systemach sterowania procesorami kwantowymi, systemach precyzyjnej synchronizacji czasu oraz zaawansowanych kamerach astronomicznych i opartych na nich systemach świadomości sytuacji na orbicie okołoziemskiej – tłumaczy dr Anna Kamińska, prezes zarządu Creotech Quantum S.A.

– Sukces naszej spółki opiera się na kompetencjach i doświadczeniu zespołu – wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stoją za realizacją innowacyjnych projektów w obszarze wykorzystania technologii kwantowych na potrzeby sektora kosmicznego, teleinformatycznego czy administracji publicznej oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Inicjatywy rynkowe i regulacyjne, takie jak Europejska Strategia Kwantowa oraz prace nad Polityką Rozwoju Technologii Kwantowych w Polsce, dodatkowo wspierają nasz rozwój, tworząc dogodne warunki zarówno poprzez nowe możliwości współpracy międzynarodowej, jak i dostęp do strategicznej infrastruktury czy potencjalnych kontraktów – dodała.

Creotech Quantum oparty jest na czterech filarach działalności. To kryptografia kwantowa, sterowanie procesorami kwantowymi, precyzyjna synchronizacja czasu oraz kamery astronomiczne. Gdy spółka zostanie ostatecznie wydzielona z Creotech Instruments, przejmie wszystkie projekty związane z tymi obszarami. Tylko w ramach kryptografii spółka będzie liderem europejskiego projektu eCAUSIS, który ma opracować i zbudować zaawansowany system dystrybucji kluczy kwantowych (QKD). To będzie jedno z pierwszych takich komercyjnych rozwiązań w Europie. Firma będzie miała całość praw własności intelektualnej do tego systemu.

Creotech Quantum chce też stać się istotnym graczem na rynku tworzenia stacji naziemnych, które staną się częścią systemu kwantowej dystrybucji klucza z orbity okołoziemskiej.

Szczegóły oferty akcyjnej

Oferta akcyjna związana jest wyłącznie z procesem podziału firmy Creotech Instruments. Polega ono na przeniesieniu zorganizowanej części spółki na przedsiębiorstwo w zamian za akcje, które obejmą akcjonariusze Creotech Instruments. W związku z tym nie będzie to pozyskanie nowych środków pieniężnych. W ramach podziału Quantum wyemituje 2,8 miliona nowych akcji zwykłych serii B.

Akcjonariusze Creotech Instruments nie są też zobowiązani do składania zleceń czy zapisów. Zachowają też wszystkie posiadane przez siebie akcje. Papiery podziałowe zostaną zaś przydzielone za pośrednictwem KDPW z zastosowaniem parytetu 1:1.

Według prospektu debiut Creotech Quantum na GPW będzie miał miejsce 17 kwietnia 2026 r.

Creotech nawiązuje strategiczne partnerstwo z Eutelsat
dr Grzegorz Brona, prezes Creotech Instruments
Creotech Quantum wejdzie na giełdę po wydzieleniu z Creotech Instruments. Fot. PAP/Marcin Obara
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA odcinają Kubę od świata. Kryzys paliwowy paraliżuje wyspę
Brak dostaw ropy doprowadził Kubę do stanu permanentnego kryzysu energetycznego. Lotnictwo i transport publiczny są sparaliżowane, a paliwo trafia do obywateli wyłącznie w ramach ostrych limitów i głównie za amerykańskie dolary. Waszyngton liczy na polityczny efekt nacisku, jednak w praktyce rosną koszty społeczne, a strach przed represjami pozostaje jedynym czynnikiem hamującym masowy bunt.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Czy wróci pobór do wojska? „Nie możemy zwlekać z decyzjami.”
16 lat temu zawieszono w Polsce pobór powszechny do wojska. Czy powrót tzw. zety – zasadniczej służby wojskowej – to już konieczność?
18.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
KGHM z mocnym spadkiem, Santander liderem wzrostów na WIG20. Dzień na GPW 16 lutego 2026 r.
Poniedziałkowa sesja na GPW przyniosła wyraźny spadek akcji KGHM. Najmocniej na WIG20 wzrósł Santander, a większość głównych indeksów utrzymała umiarkowane wzrosty. Na świecie dzień był spokojny, bo w Chinach rozpoczęło się świętowanie Nowego Roku, a w USA – Dnia Prezydenta.
16.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Polityka
Rok przyspieszenia po roku przełomu. „Za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię"
Rząd zapowiada rok przyspieszenia po roku przełomu, którym miał być 2025 r. Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie stopy wzrostu inwestycji w 2026 r. – Polska stała się oazą stabilności i wzrostu – uważa szef polskiego rządu. I deklaruje, że za pięć lat dogonimy Wielką Brytanię.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Europa ma dosyć wysokich opłat za emisję CO2. Co dalej z unijnym systemem ETS?
Ceny uprawnień do emisji CO2 wyraźnie spadły po zapowiedziach reformy unijnego systemu ETS. UE stoi dziś przed dylematem – jak obniżyć koszty energii i wesprzeć przemysł, nie podważając wiarygodności polityki klimatycznej.
18.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Jak przywrócić praworządność? Dr Marcin Szwed o błędach w projektach ministra Żurka (WYWIAD)
– Zdaję sobie sprawę z tego, że orzekanie neosędziów na dotychczasowych miejscach w ramach delegacji miałoby być ochroną stabilności sądów. Takie tymczasowe rozwiązanie jest jednak nieco niekonsekwentne – mówi dr Marcin Szwed o projekcie ustawy praworządnościowej, nad którą pracuje Sejm. W rozmowie z XYZ prawnik ocenia działania ministra Waldemara Żurka.
17.02.2026