Creotech Quantum szykuje się do kwietniowego wejścia na GPW. Spółka opublikowała prospekt

Polska spółka Creotech Quantum opublikowała prospekt. Firma planuje bowiem, po wydzieleniu z Creotech Instruments, wprowadzić 17 kwietnia akcje spółki do obrotu na GPW.

– Publikacja prospektu stanowi pierwszy krok w budowaniu trwałych relacji z rynkiem kapitałowym oraz przyszłymi akcjonariuszami Creotech Quantum. Naszym celem jest rozwój silnego i wyspecjalizowanego podmiotu, koncentrującego się na czterech kluczowych obszarach technologicznych: bezpieczeństwie komunikacji opartym na QKD i PQC, systemach sterowania procesorami kwantowymi, systemach precyzyjnej synchronizacji czasu oraz zaawansowanych kamerach astronomicznych i opartych na nich systemach świadomości sytuacji na orbicie okołoziemskiej – tłumaczy dr Anna Kamińska, prezes zarządu Creotech Quantum S.A.

– Sukces naszej spółki opiera się na kompetencjach i doświadczeniu zespołu – wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy stoją za realizacją innowacyjnych projektów w obszarze wykorzystania technologii kwantowych na potrzeby sektora kosmicznego, teleinformatycznego czy administracji publicznej oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Inicjatywy rynkowe i regulacyjne, takie jak Europejska Strategia Kwantowa oraz prace nad Polityką Rozwoju Technologii Kwantowych w Polsce, dodatkowo wspierają nasz rozwój, tworząc dogodne warunki zarówno poprzez nowe możliwości współpracy międzynarodowej, jak i dostęp do strategicznej infrastruktury czy potencjalnych kontraktów – dodała.

Creotech Quantum oparty jest na czterech filarach działalności. To kryptografia kwantowa, sterowanie procesorami kwantowymi, precyzyjna synchronizacja czasu oraz kamery astronomiczne. Gdy spółka zostanie ostatecznie wydzielona z Creotech Instruments, przejmie wszystkie projekty związane z tymi obszarami. Tylko w ramach kryptografii spółka będzie liderem europejskiego projektu eCAUSIS, który ma opracować i zbudować zaawansowany system dystrybucji kluczy kwantowych (QKD). To będzie jedno z pierwszych takich komercyjnych rozwiązań w Europie. Firma będzie miała całość praw własności intelektualnej do tego systemu.

Creotech Quantum chce też stać się istotnym graczem na rynku tworzenia stacji naziemnych, które staną się częścią systemu kwantowej dystrybucji klucza z orbity okołoziemskiej.

Szczegóły oferty akcyjnej

Oferta akcyjna związana jest wyłącznie z procesem podziału firmy Creotech Instruments. Polega ono na przeniesieniu zorganizowanej części spółki na przedsiębiorstwo w zamian za akcje, które obejmą akcjonariusze Creotech Instruments. W związku z tym nie będzie to pozyskanie nowych środków pieniężnych. W ramach podziału Quantum wyemituje 2,8 miliona nowych akcji zwykłych serii B.

Akcjonariusze Creotech Instruments nie są też zobowiązani do składania zleceń czy zapisów. Zachowają też wszystkie posiadane przez siebie akcje. Papiery podziałowe zostaną zaś przydzielone za pośrednictwem KDPW z zastosowaniem parytetu 1:1.

Według prospektu debiut Creotech Quantum na GPW będzie miał miejsce 17 kwietnia 2026 r.