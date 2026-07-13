CVI inwestuje w Halo Rental System. Obejmie 25 proc. udziałów w spółce

Fundusz private debt zarządzany przez CVI udzielił finansowania spółce Halo Rental w wysokości 20 mln zł.

Fundusz private debt zarządzany przez CVI udzielił finansowania spółce Halo Rental w wysokości 20 mln zł. Na zdjęciu Warsaw Spire, w którym znajduje się siedziba CVI. Fot. Lukasz Sokol/Bloomberg via Getty Images

W ramach transakcji fundusz nabędzie 25 proc. udziałów w spółce – podaje CVI. Po stronie tej firmy za transakcję odpowiadał Adam Rzepecki.

Halo Rental System rozwija platformę technologiczną dla rynku pojazdów użytkowych, łącząc finansowanie, użytkowanie i zarządzanie flotą. Pozyskane w ramach inwestycji pieniądze firma przeznaczy na dalszy rozwój, w tym rozbudowę platformy technologicznej, cyfryzację procesów zarządzania flotą, rozwój usług w modelu vehicle sharing, wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji w usługach dla klientów oraz ekspansję zagraniczną.

„Halo Rental System rozpoczyna kolejny etap rozwoju. Od pierwszego dnia budujemy spółkę z jedną ambicją – stworzyć platformę technologiczną dla rynku pojazdów użytkowych, wyznaczającą nowe standardy w finansowaniu, użytkowaniu i zarządzaniu flotą. Wierzymy, że przyszłość naszej branży będzie tworzona przez firmy, które potrafią połączyć technologię, finansowanie i usługi w jeden zintegrowany ekosystem, odpowiadający na zmieniające się potrzeby klientów. Dzisiaj rozpoczynamy kolejny etap realizacji tej strategii" – skomentowali przedstawiciele spółki we wpisie na portalu Linkedin.

– To ważny moment w historii Halo. Pozyskany kapitał zwiększa możliwości realizacji przyjętej strategii oraz wzmacnia pozycję spółki jako wiarygodnego partnera dla klientów, instytucji finansowych i producentów pojazdów. Przed Halo Rental System kolejny etap. Spółka będzie konsekwentnie wzmacniać swoje fundamenty finansowe, zwiększać skalę działalności i realizować długoterminową strategię rozwoju – skomentował CFO spółki, Kamil Drzyzga.

„Transakcja wpisuje się w strategię CVI finansowania średniej wielkości przedsiębiorstw o skalowalnych modelach biznesowych" – podaje z kolei CVI. Jak wskazuje fundusz dodatkowym atutem finansowanej spółki jest wykorzystanie nowoczesnej technologii do rozwoju usług oraz zwiększania efektywności biznesowej.

CVI zarządza głównie funduszami dłużnymi. Ale portfolio firmy obejmuje także inwestycje, w których CVI obejmował udziały w finansowych spółkach. Na tej zasadzie firma zainwestowała m. in. w Krosno Glass oraz Nowela.