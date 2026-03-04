cyber_Folks poprawia wyniki finansowe i zwiększa skalę działalności w Europie

Grupa cyber_Folks znacząco poprawiła wyniki finansowe w 2025 roku, notując mocny czwarty kwartał i rekordowe rezultaty roczne. Kluczowym wydarzeniem było sfinalizowane w lutym 2026 roku przejęcie PrestaShop, które zwiększyło skalę działalności spółki w Europie Zachodniej.

W IV kwartale 2025 roku cyber_Folks osiągnął 237,3 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 37 proc. rok do roku. Skorygowana EBITDA wzrosła o 72 proc. r/r do 82,9 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,5 mln zł, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka wskazuje, że końcówka roku była najsilniejszym okresem w historii Grupy.

W skali całego 2025 roku przychody Grupy wzrosły do 855,8 mln zł, czyli o 30 proc. r/r. Skorygowana EBITDA osiągnęła 292,3 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. r/r, a marża EBITDA wyniosła 34,2 proc. Wyniki te przełożyły się na 261,2 mln zł przepływów operacyjnych, o 39 proc. więcej niż w 2024 roku.

Grupa obsługuje obecnie około 700 tys. klientów, a po przejęciu PrestaShop łączna wartość handlu realizowanego za pośrednictwem rozwiązań cyber_Folks sięga około 35 mld euro GMV rocznie. Sam PrestaShop wniósł do Grupy około 230 tys. aktywnych sklepów oraz silną pozycję na rynkach Francji, Hiszpanii i Włoch.

Na rynku krajowym wartość GMV generowanego przez platformy e-commerce Grupy – Shoper, Apilo i SellIntegro – osiągnęła w 2025 roku rekordowe 23 mld zł. Dzięki temu cyber_Folks utrzymał pozycję największej platformy e-commerce w Polsce pod względem GMV, z wyłączeniem największego marketplace’u.

18 lutego 2026 roku cyber_Folks wspólnie z Sylius i BitBag sfinalizował przejęcie 100% udziałów w PrestaShop. Spółka wskazuje, że transakcja znacząco zwiększa jej obecność w Europie Zachodniej i przyspiesza paneuropejską ekspansję. Obecnie 38% klientów Grupy pochodzi z Polski, a pozostali z innych rynków europejskich, w tym Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Według zarządu, 2026 rok ma upłynąć pod znakiem integracji przejętego ekosystemu, wykorzystania synergii sprzedażowych oraz dalszego rozwoju rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W latach 2018–2025 przychody cyber_Folks rosły średnio o 36 proc. rocznie, a skorygowana EBITDA zwiększała się w tempie około 37 proc. CAGR, co – zdaniem spółki – potwierdza skalowalność modelu biznesowego i stabilność generowanych przepływów pieniężnych.