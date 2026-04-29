Cyfrowy Polsat jesienią ogłosi nową strategię

Cyfrowy Polsat miał w 2025 r. 2,6 mld zł straty netto. Grupa jesienią 2026 r. ogłosi nową strategię – poinformował prezes zarządu Piotr Żak.

„Rok 2026 rozpoczął się od zmian w organizacji grupy, jej organach nadzorczych i zarządczych. Mam pełną świadomość oczekiwań rynku co do ogłoszenia nowej strategii i planów grupy, które całościowo planujemy przedstawić rynkowi jesienią tego roku" – napisał prezes Cyfrowego Polsatu.

„Nie oznacza to jednak, że czekamy do jesieni – natychmiast po objęciu przeze mnie sterów w zarządzie, podjęliśmy działania, które już przynoszą pozytywne efekty kosztowe oraz sprzedażowe, a co za tym idzie finansowe. Moim celem jest takie kierowanie grupą, abyśmy po przeanalizowaniu każdej części naszego biznesu – w trakcie czego obecnie jesteśmy – zdecydowali, które z nich wymagają tylko korekty, które istotniejszych zmian i podejścia, a które będą fundamentalne dla budowania wartości i przyszłości całej grupy Polsat Plus" – dodał Piotr Żak.

Zmiany w zarządzie Polsatu opisywaliśmy w XYZ. Pod koniec 2025 r. w sądzie w Liechtensteinie zapadł prawomocny wyrok w sporze między założycielem Cyfrowego Polsatu Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi. Sąd uznał, że skutecznie oddał im współkontrolę nad grupą. Po tym wyroku Piotr Żak – syn Solorza – objął funkcję prezesa grupy.

Cyfrowy Polsat zamyka 2025 r. ze stratą

W środę spółka opublikowała wyniki za ostatni kwartał 2025 r. i za cały ubiegły rok. W czwartym kwartale Cyfrowy Polsat osiągnął 718,3 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek o 8 proc. rok do roku) oraz 3,77 mld zł zł przychodów (spadek o 1,5 proc.).

Konsensus PAP Biznes zakładał 704,7 mln zł skorygowanej EBITDA oraz 3 mld 735 mln zł przychodów.

Jak podała spółka, główną przyczyną spadku była wysoka baza w okresie porównawczym, wynikająca z rozpoznania wysokich marż na sprzedaży mieszkań w segmencie nieruchomości.

Raportowany zysk EBITDA w czwartym kwartale 2025 roku wyniósł 636,6 mln zł.

Strata netto Cyfrowego Polsatu w czwartym kwartale wyniosła 2,86 mld zł. Na wynik wpłynęły odpisy aktualizujące w segmencie usług B2C i B2B oraz mediowym w łącznej wysokości blisko 2,72 mld zł.

W skali całego roku grupa zanotowała 2,6 mld zł straty netto przy przychodach rzędu 14,32 mld zł oraz kosztach operacyjnych w wysokości 15,66 mld zł. EBITDA spółki za 2025 r. wyniosła około 3 mld zł.

Źródło: PAP/XYZ