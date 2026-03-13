Cypr: chcemy zacząć eksportować gaz już w 2028 r.

Cypr mógłby rozpocząć wydobycie gazu na eksport już w 2028 roku – oświadczył cypryjski minister energetyki Michael Damianos w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Reutersa.

Nawiązując do eksploatacji złoża Cronos odkrytego w 2022 r. u wybrzeży Cypru, minister oznajmił: „Mam nadzieję, że będziemy mieć gaz do 2028 roku”.

- Myślę, że kryzys na Bliskim Wschodzie pokazuje, iż generalnie powinniśmy eksploatować nasze złoża, zwłaszcza te, które znajdują się poza rejonem Zatoki Perskiej. Nie można być zależnym od konkretnego obszaru – powiedział Damianos.

Zaznaczył, że złoża na wschodzie Morza Śródziemnego, które nadają się do eksploatacji, powinny być priorytetem nie tylko dla Cypru, ale dla całej UE.

Cypr odkrył dotąd złoża gazu ziemnego zawierające 420-510 mld metrów sześciennych surowca. Ich eksploatacja rusza jednak bardzo powoli, gdyż znajdują się one w kilku miejscach, co wymaga odrębnych decyzji inwestycyjnych.

Złoże Cronos zawiera 85 mld metrów sześciennych gazu, może więc zaopatrywać Cypr przez dziesięciolecia lub wspierać eksport na rynki regionalne. Ma ono być eksploatowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury w Egipcie. Gaz byłby tam przetwarzany, a następnie skraplany i transportowany na rynki europejskie w płynnej postaci.

Damianos powiedział, że nie wykluczono możliwości wybudowania na Cyprze terminalu do eksportu gazu skroplonego, ale zależy to od odkrycia większych złóż.

Źródło: PAP