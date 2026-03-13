13.03.2026 20:46

Cypr: chcemy zacząć eksportować gaz już w 2028 r.

Cypr mógłby rozpocząć wydobycie gazu na eksport już w 2028 roku – oświadczył cypryjski minister energetyki Michael Damianos w opublikowanym w piątek wywiadzie dla Reutersa.

Nawiązując do eksploatacji złoża Cronos odkrytego w 2022 r. u wybrzeży Cypru, minister oznajmił: „Mam nadzieję, że będziemy mieć gaz do 2028 roku”.

- Myślę, że kryzys na Bliskim Wschodzie pokazuje, iż generalnie powinniśmy eksploatować nasze złoża, zwłaszcza te, które znajdują się poza rejonem Zatoki Perskiej. Nie można być zależnym od konkretnego obszaru – powiedział Damianos.

Zaznaczył, że złoża na wschodzie Morza Śródziemnego, które nadają się do eksploatacji, powinny być priorytetem nie tylko dla Cypru, ale dla całej UE.

Cypr odkrył dotąd złoża gazu ziemnego zawierające 420-510 mld metrów sześciennych surowca. Ich eksploatacja rusza jednak bardzo powoli, gdyż znajdują się one w kilku miejscach, co wymaga odrębnych decyzji inwestycyjnych.

Złoże Cronos zawiera 85 mld metrów sześciennych gazu, może więc zaopatrywać Cypr przez dziesięciolecia lub wspierać eksport na rynki regionalne. Ma ono być eksploatowane przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury w Egipcie. Gaz byłby tam przetwarzany, a następnie skraplany i transportowany na rynki europejskie w płynnej postaci.

Damianos powiedział, że nie wykluczono możliwości wybudowania na Cyprze terminalu do eksportu gazu skroplonego, ale zależy to od odkrycia większych złóż.

Źródło: PAP

Panorama portu w Limassol
Fot. Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Provident zmieni właściciela. Amerykański fundusz ma napędzić rozwój
Akcjonariusze IPF, brytyjskiej spółki kontrolującej polskiego Providenta, zgodzili się na wykup akcji przez amerykańską firmę inwestycyjną. Transakcja ma być sfinalizowana jeszcze w tym półroczu, a jej efektem będzie wycofanie pożyczkodawcy z londyńskiej giełdy. Co to oznacza dla polskiej spółki?
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
EQT planuje zainwestować w Europie 250 mld euro. W Polsce priorytetem są nieruchomości
Polska to interesujący rynek i dobra baza wypadowa – mówi Gustav Segerberg z EQT, globalnej firmy private equity zarządzającej aktywami o wartości 270 mld dolarów, która w 2024 r. otworzyła biuro w Warszawie. W ciągu kilku lat liczba pracowników warszawskiego centrum ma mocno wzrosnąć. Skala inwestycji w Europie ma się podwoić.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Premier wdraża plan B w sprawie SAFE. Kto najwięcej straci, a kto zyska na prezydenckim wecie?
Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze ustawy o przyjęciu funduszy z instrumentu unijnego SAFE. W piątek odniósł się do tego premier Donald Tusk. Zapowiedział, że i tak wprowadzi program „Polska Zbrojna”, a pieniądze do wojska popłyną. Jednak funkcjonariusze policji i Straży Granicznej mają powody do smutku – oni nie mogą liczyć na unijne wsparcie. Decyzja prezydenta może mieć kosztowne długofalowe polityczne skutki nie tylko dla niego, ale również dla szerokiej prawicy.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Strategia VeloBanku. Integracja Citi i technologia mają napędzić wzrost
Po fuzji z Citi VeloBank chce znacząco poprawić portfel kredytów i wzmocnić poziom aktywów pod zarządzaniem.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Rekord sporów w przetargach publicznych. Odwołania wydłużają uruchamianie inwestycji
Liczba odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej zwiększyła się w ostatnich latach ponad dwukrotnie. To może mieć negatywny wpływ na rozwój i harmonogram ogromnych, wielomiliardowych inwestycji, jakich ostatnio w naszym kraju nie brakuje – wskazują wykonawcy. Rząd już w ubiegłym roku rozpoczął prace nad usprawnieniem procesu odwoławczego, choć sprawa wciąż jest w powijakach.
12.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Złoty jest zdany na łaskę dolara. Są jednak argumenty, by zmniejszyć tę zależność
Złoty osłabł wraz z atakiem USA na Iran i wzmocnił się, gdy pojawiła się szansa za zakończenie konfliktu. Taki scenariusz widzieliśmy już wielokrotnie, bo kiedy trwoga, to do dolara, z negatywnym skutkiem dla polskiej waluty. Ta zależność będzie trwać. Natomiast jest nadzieja, że stopień intensywności się zmniejszy. Ekspert wskazuje, że złoty ma mocne fundamenty, by się ustabilizować.
11.03.2026