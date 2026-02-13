Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.02.2026
13.02.2026 19:27

Czarny dzień dla Pinterestu. Akcje firmy spadły o ponad 20 procent

To był fatalny dzień dla Pinterestu. Firma prowadząca portal społecznościowy podała rozczarowujące wyniki finansowe, tłumacząc to taryfami Donalda Trumpa. Akcje spółki spadły więc o ponad 20 proc.

Wyniki za czwarty kwartał Pinterest, jak podaje CNBC, rozczarowały. Przychody firmy osiągnęły 1,32 mld dolarów, podczas gdy analitycy spodziewali się 1,33 mld dolarów. EBITDA zaś wyniosła 541,5 mln dolarów, gdy analitycy oczekiwali 550 mln dolarów. Do tego zysk netto za ostatni kwartał 2025 spadł aż o 85 proc. rdr i wyniósł zaledwie 277 mln dolarów przy 1,85 mld dolarów rok wcześniej. Źle zapowiada się także pierwszy kwartał nowego roku. Firma szacuje, że wartość sprzedaży będzie pomiędzy 951 a 971 mln dolarów, podczas gdy analitycy oczekują około 980 mln dolarów.

Jak tłumaczy prezes Bill Ready, tak kiepskie dane finansowe to efekt taryf wprowadzonych przez Donalda Trumpa, które sprawiły, że spadła sprzedaż towarów pokazywanych na Pinterest. Do tego duzi sprzedawcy przycięli wydatki na marketing.

Sama firma zamierza postawić głównie na AI i zapowiada zwolnienia do 15 proc. siły roboczej oraz zmniejszenie wynajmowanej powierzchni biurowej.

Jak przyszłość Pinterestu widzą analitycy?

Analitycy uważają, że firma dalej będzie narażona na problemy związane z taryfami nałożonymi m.in. na meble. Do tego klienci, ze względu na stan gospodarki i zawirowania geopolityczne, będą mniej wydawać.

Jednocześnie jednak analitycy Goldman Sachs wskazują, że kierownictwo Pinterest jest optymistycznie nastawione do swojej długoterminowej strategii i wierzy, że odwróci niekorzystny trend. Zwłaszcza że rośnie liczba użytkowników portalu, i to wśród pokolenia Z. Tylko w ostatnim kwartale Pinterest miał o 12 proc. więcej użytkowników rdr. Teraz korzysta z niego 619 mln osób, czyli najwięcej w historii.

Pinterest to platforma internetowa służąca do odkrywania i zapisywania inspiracji. Użytkownicy mogą przeglądać obrazy i grafiki związane m.in. z modą, designem, kuchnią czy podróżami. Zapisane treści trafiają na tematyczne tablice, które pomagają planować projekty i pomysły. Serwis pełni funkcję wyszukiwarki inspiracji, a nie klasycznego portalu społecznościowego.

