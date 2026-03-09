Czarzasty: odbierzemy Ziobrze dietę poselską i prawie całe wynagrodzenie

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że złoży na prezydium niższej izby parlamentu wniosek o ostateczne odebranie posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

– Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł (brutto – red). Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę – powiedział Czarzasty w opublikowanym na platformie X nagraniu. Marszałek sejmu stwierdził też, że w sprawie diety poselskiej i uposażenia byłego ministra sprawiedliwości „to już jest koniec”.

To już jest koniec. Ostateczna decyzja w sprawie diety poselskiej i uposażenia Zbigniewa Ziobry. pic.twitter.com/C5LTbEyTDs — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) March 9, 2026

Już w lutym sejmowa komisja regulaminowa zajmowała się nieobecnościami Ziobry. Wówczas ukarała naganą jego oraz innego polityka PiS Marcina Romanowskiego.

Przypomnijmy, że Ziobro od połowy listopada 2025 r. przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny, z uwagi na postawione politykowi zarzuty przez Prokuraturę Krajową w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Były minister w rządzie PiS miał zdaniem śledczych popełnić 26 przestępstw, w tym m.in. kierował grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Źródło: XYZ/PAP