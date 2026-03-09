Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 09.03.2026
NEWSROOM XYZ
09.03.2026 12:59

Czarzasty: odbierzemy Ziobrze dietę poselską i prawie całe wynagrodzenie

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że złoży na prezydium niższej izby parlamentu wniosek o ostateczne odebranie posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia.

– Jak wiecie, prokuratura wystawiła list gończy za panem Ziobro. Szuka go po to, żeby ogłosić mu zarzuty. Sejm w tej sprawie działa szybciej. 10 marca na prezydium sejmu postawię wniosek o zabraniu panu Ziobrze w sposób ostateczny diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Będzie dostawał od tego momentu 1350 zł (brutto – red). Dla mnie dużo za dużo jak na Ziobrę – powiedział Czarzasty w opublikowanym na platformie X nagraniu. Marszałek sejmu stwierdził też, że w sprawie diety poselskiej i uposażenia byłego ministra sprawiedliwości „to już jest koniec”.

Już w lutym sejmowa komisja regulaminowa zajmowała się nieobecnościami Ziobry. Wówczas ukarała naganą jego oraz innego polityka PiS Marcina Romanowskiego.

Przypomnijmy, że Ziobro od połowy listopada 2025 r. przebywa na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny, z uwagi na postawione politykowi zarzuty przez Prokuraturę Krajową w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Były minister w rządzie PiS miał zdaniem śledczych popełnić 26 przestępstw, w tym m.in. kierował grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Źródło: XYZ/PAP

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że złoży na prezydium niższej izby parlamentu wniosek o ostateczne odebranie posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze diety oraz 90 proc. wynagrodzenia. Fot. PAP/Paweł Supernak
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Technologia
Rewolucję AI będzie spowalniać ludzka mentalność. Tak się stało na rynku aut elektrycznych (WYWIAD)
– Ja bym jednak nie zakładał totalnej rewolucji AI. Trend może jeszcze zostać zweryfikowany – uważa Piotr Wielgomas, prezes grupy BIGRAM. Jego zdaniem AI jeszcze długo nie wyeliminuje ludzi z rynku pracy, jeśli będą oni właściwie kierować swoimi zawodowymi wyborami. Na razie masowo głównie to bigtechy zwalniają swoich pracowników.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Prof. Góralczyk: Chiny wyznaczają nowy kurs gospodarki. Technologia i zielona energia priorytetem
Świat nam się trzęsie w posadach. Tymczasem z jednego miejsca – Pekinu – płyną sygnały, że jest to prawdziwa oaza spokoju i stabilności. Tamtejsze władze starają się pokazać światu, że mimo powszechnych zawirowań idą swoją własną drogą, bez względu na okoliczności. Ale między wierszami można wyczytać sygnały spowolnienia.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Czy nastoletnia córka Kima zostanie dyktatorką Korei Północnej?
Od „ukochanego dziecka” do „szanowanej córki” – coraz więcej sygnałów, że młoda Kim Dzu Ae jest przygotowywana do roli przywódczyni totalitarnego kraju.
08.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Nie zawody fizyczne, a białe kołnierzyki. Komu zagraża sztuczna inteligencja? (RAPORT)
Anthropic, amerykańska firma zajmująca się wdrożeniami AI, opublikowała raport o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. Analitycy wymieniają branże, w których już obecnie istnieje potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji. Prognozują przy tym, w których z wymienionych sektorów automatyzacja będzie w stanie wyprzeć ludzką pracę.
06.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Dlaczego Izrael uderzył właśnie teraz? Polityczny plan Netanjahu
Dziś, u progu 30. rocznicy sięgnięcia po raz pierwszy po władzę, Benjamin Netanjahu, najdłużej urzędujący premier Izraela, znajduje się w centrum zbrojnej konfrontacji, która niemalże od zawsze stanowiła tło dla jego politycznej kariery i kształtowała jego światopogląd.
06.03.2026