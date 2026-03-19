Czarzasty: nie nadam numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. SAFE 0 proc

Marszałek sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że zdecydował, iż nie nada numeru druku prezydenckiemu projektowi ustawy ws. tzw. polskiego SAFE 0 proc. Podkreślił, że ma bardzo poważne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją.

Czarzasty w czwartek na konferencji prasowej w sejmie przekazał, że prezydencki projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, czyli tzw. polski SAFE 0 proc., został skierowany do wstępnej analizy do sejmowego Biura Legislacyjnego i do Biura Ekspertyz i Ocen Skutków Regulacji.

– Do wstępnej analizy, bo był na to tydzień. Ale chciałem, żeby to było szybko, żeby nie było argumentów, że ktoś mrozi jakikolwiek projekt – dodał marszałek sejmu.

Podkreślił, że po informacji, którą otrzymał w wyniku tej analizy, zdecydował, by nie nadawać numeru druku temu projektowi.

Zaznaczył, że ma bardzo poważne wątpliwości co do konstytucyjności prezydenckiego projektu.

Zdaniem naszych prawników prezydencki projekt ustawy stoi w sprzeczności z artykułem 221 konstytucji – dodał Czarzasty.

W ubiegłym tygodniu prezydent zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm dozbrajania SAFE. Wcześniej przedstawił wraz z prezesem NBP własną alternatywę do programu, czyli „Polski SAFE 0 proc.”.

W sejmie został już złożony projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, który zakłada utworzenie funduszu, którego podstawowym źródłem finansowania będą pieniądze pochodzące z zysku NBP.

Źródło: PAP

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w Sejmie w Warszawie na zdjęciu z 16 marca 2026 r. Fot. PAP/Paweł Supernak
