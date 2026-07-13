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13.07.2026 09:53

Czerwcowa fala upałów w Europie przyniosła 10 tys. zgonów

Państwa europejskie odnotowały ponad 10 tys. nadmiarowych zgonów podczas czerwcowej fali upałów – podaje Reuters. Zdecydowana większość dotyczy osób starszych. „Trudno wytłumaczyć to czymś innym niż ekstremalnymi temperaturami” – mówią eksperci.

Na zdjęciu rowerzysta robi zdjęcie ulicznego termometru wskazującego temperaturę 43 stopni Celsjusza w Sewilli
Według naukowców zmiany klimatu sprawiają, że fale upałów stają się częstsze i bardziej intensywne.
Fot. Europa Press via Getty Images

Podczas fali upałów pod koniec czerwca państwa europejskie zgłosiły 10,7 tys. nadmiarowych zgonów – informuje agencja Reutera, powołując się na dane EuroMOMO.

Ponad 9 tys. przypadków zgonów dotyczyło osób po 65. roku życia.

Dane odnotowano w dniach 22-28 czerwca. To właśnie 28 czerwca w Polsce padł historyczny rekord temperatury.

Wystąpienie takiego nadmiaru o tej porze roku jest niezwykłe. To bardzo wysoka liczba [...] Trudno wytłumaczyć tę wysoką nadmierną śmiertelność czymś innym niż ekstremalnymi upałami – ocenia Lasse Vestergaard, lekarz z duńskiego Instytutu Statens Serum, gdzie działa EuroMOMO.

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Upały mogą zabijać, wywołując udar cieplny lub pogarszając stan osób cierpiących już na schorzenia sercowo-naczyniowe lub choroby układu oddechowego. Najbardziej narażone są osoby starsze.

Według naukowców zmiany klimatu spowodowane działalnością człowieka sprawiają, że fale upałów stają się częstsze i bardziej intensywne – zaznaczył Reuters.

Źródło: Reuters, PAP, XYZ

Naukowcy apelują: „polityka klimatyczna to kwestia bezpieczeństwa narodowego"
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