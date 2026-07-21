Czescy cywile będą niszczyć drony nad infrastrukturą krytyczną?

Czeski rząd chce rozszerzyć uprawnienia do zwalczania nieuprawnionych lotów dronów nad obiektami infrastruktury krytycznej.

Projekt zakłada, że firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną będą mogły samodzielnie zdecydować o ustanowieniu stref zakazu lotów nad swoimi obiektami. Pracownicy tych przedsiębiorstw, którzy otrzymają uprawnienia do neutralizacji dronów, będą musieli przejść specjalistyczne szkolenia oraz posiadać odpowiednie wyposażenie. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Nowe przepisy mają umożliwić przeszkolonym pracownikom firm zarządzających kluczowymi obiektami samodzielne niszczenie potencjalnie niebezpiecznych dronów.

Propozycję zmian przedstawiły we wtorek czeskie ministerstwa spraw wewnętrznych i transportu. Obecnie prawo do niszczenia dronów nad chronionymi obiektami mają wyłącznie policja i wojsko, a nowe regulacje mają odpowiedzieć na rosnącą liczbę nieuprawnionych lotów w pobliżu infrastruktury uznawanej za strategiczną dla państwa.

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Projekt zakłada, że firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną będą mogły samodzielnie zdecydować o ustanowieniu stref zakazu lotów nad swoimi obiektami. Pracownicy tych przedsiębiorstw, którzy otrzymają uprawnienia do neutralizacji dronów, będą musieli przejść specjalistyczne szkolenia oraz posiadać odpowiednie wyposażenie. Przepisy mają objąć m.in. międzynarodowe lotniska, elektrownie jądrowe, węzły energetyczne, stacje transformatorowe, systemy sterowania ruchem kolejowym oraz magazyny ropy naftowej, paliw i gazu.

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Minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar poinformował, że zmiany mają również rozszerzyć obecne kompetencje policji. Funkcjonariusze będą mogli niszczyć drony nie tylko wtedy, gdy stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia o znacznej wartości lub porządku publicznego, ale także w sytuacji podejrzenia działań szpiegowskich. Zdaniem resortu pozwoli to na szybszą reakcję służb bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej oceny sytuacji w momencie zagrożenia.

Źródło: PAP