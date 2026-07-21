Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.07.2026
NEWSROOM XYZ
21.07.2026 20:27

Czescy cywile będą niszczyć drony nad infrastrukturą krytyczną?

Czeski rząd chce rozszerzyć uprawnienia do zwalczania nieuprawnionych lotów dronów nad obiektami infrastruktury krytycznej.

Zdjęcie przedstawia słup i linię wysokiego napięcia sieci energetycznej
Projekt zakłada, że firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną będą mogły samodzielnie zdecydować o ustanowieniu stref zakazu lotów nad swoimi obiektami. Pracownicy tych przedsiębiorstw, którzy otrzymają uprawnienia do neutralizacji dronów, będą musieli przejść specjalistyczne szkolenia oraz posiadać odpowiednie wyposażenie. Fot. Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Nowe przepisy mają umożliwić przeszkolonym pracownikom firm zarządzających kluczowymi obiektami samodzielne niszczenie potencjalnie niebezpiecznych dronów.

Propozycję zmian przedstawiły we wtorek czeskie ministerstwa spraw wewnętrznych i transportu. Obecnie prawo do niszczenia dronów nad chronionymi obiektami mają wyłącznie policja i wojsko, a nowe regulacje mają odpowiedzieć na rosnącą liczbę nieuprawnionych lotów w pobliżu infrastruktury uznawanej za strategiczną dla państwa.

Czytaj również: Cel: infrastruktura krytyczna. Jak i dlaczego należy ją chronić oraz jak wygląda to w praktyce?

Projekt zakłada, że firmy zarządzające infrastrukturą krytyczną będą mogły samodzielnie zdecydować o ustanowieniu stref zakazu lotów nad swoimi obiektami. Pracownicy tych przedsiębiorstw, którzy otrzymają uprawnienia do neutralizacji dronów, będą musieli przejść specjalistyczne szkolenia oraz posiadać odpowiednie wyposażenie. Przepisy mają objąć m.in. międzynarodowe lotniska, elektrownie jądrowe, węzły energetyczne, stacje transformatorowe, systemy sterowania ruchem kolejowym oraz magazyny ropy naftowej, paliw i gazu.

Czytaj również: Jak chronić infrastrukturę energetyczną? Potrzebne są inwestycje, współpraca z wojskiem i nowe regulacje

Minister spraw wewnętrznych Lubomir Metnar poinformował, że zmiany mają również rozszerzyć obecne kompetencje policji. Funkcjonariusze będą mogli niszczyć drony nie tylko wtedy, gdy stanowią one bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia o znacznej wartości lub porządku publicznego, ale także w sytuacji podejrzenia działań szpiegowskich. Zdaniem resortu pozwoli to na szybszą reakcję służb bez konieczności przeprowadzania skomplikowanej oceny sytuacji w momencie zagrożenia.

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Społeczeństwo Świat
Czy Greta Thunberg wciąż jest głosem młodych Skandynawów?
Greta Thunberg wciąż przyciąga tłumy, ale w Skandynawii jej głos nie brzmi już tak mocno jak kilka lat temu. Młodzi coraz częściej myślą nie o klimatycznej rewolucji, lecz o cenach mieszkań,…
19.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Polski startup przyspiesza odkrywanie leków dzięki AI. W 2026 r. chce znów potroić sprzedaż
Molecule.one rozwija platformę Maria, która łączy modele AI, autonomiczne laboratorium i dane chemiczne. Startup współpracował z OpenAI przy optymalizacji reakcji wykorzystywanej w produkcji leków, a…
20.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polacy coraz bardziej lubią K-food. A jakie polskie smaki królują w Korei?
Szał na wszystko, co koreańskie, dotarł również do Polski. Kochamy K-pop, K-beauty i K-food. Czy polscy producenci żywności powinni czuć się zagrożeni, a może korzystają na trendzie na „K-”?
21.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
Rząd zmienia zdanie. Fotoradary akustyczne wezmą na celownik hałaśliwych kierowców
Ministerstwo Infrastruktury planuje podjęcie prac nad przygotowaniem rozwiązań krajowych w zakresie umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych na drogach publicznych – informuje Anna Szumańska,…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Zbudował Booksy, teraz pomaga na wojnie. Konrad Howard i inwestycyjna ofensywa (WYWIAD)
Po 14 latach budowania Booksy mógł wybrać spokojne życie inwestora. Wybrał jednak Ukrainę, defense tech i startupy, które mają realnie wpływać na bezpieczeństwo. Opowiada, dlaczego jeździ na miejsce…
21.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Team Poland i miliardy na wsparcie ekspansji polskich firm. Szanse mają też mali gracze
Team Poland ma pomóc polskim firmom skuteczniej konkurować na rynkach międzynarodowych, łącząc finansowanie, ubezpieczenia i doradztwo oferowane przez instytucje z Grupy PFR. Rozpoczął się cykl…
20.07.2026