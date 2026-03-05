Czeski fundusz sprzedaje Rockfin. Nabywcą konsorcjum Capmont z udziałem Rafała Brzoski

Fundusz inwestycyjny Jet Investment sfinalizował sprzedaż polskiej spółki energetycznej Rockfin. Nowym właścicielem została grupa inwestorów skupiona wokół Capmont, w tym fundusz RIO ASI należący do Rafał Brzoska.

Sprzedaż nastąpiła po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. Dla czeskiego funduszu była to jedna z najważniejszych transakcji zrealizowanych w minionym roku, a zarazem najbardziej dochodowa inwestycja w portfelu jego funduszy.

Jet Investment przejął 100 proc. udziałów w Rockfin w 2022 r. poprzez fundusz Jet 2. W ciągu niespełna czterech lat od zakupu przychody spółki wzrosły prawie trzykrotnie – do 235 mln euro. W tym czasie firma rozbudowała portfel klientów oraz zwiększyła skalę działalności na rynkach zagranicznych.

Spółka rozwijała także nowe obszary technologiczne. W ostatnim roku uruchomiła własne technologie wodorowe i realizuje projekty budowy kilku dużych stacji tankowania wodoru w Polsce, działając jako kompleksowy dostawca rozwiązań w modelu OEM dla sektora energetycznego.

Równolegle firma rozbudowała działalność w sektorze obronnym. Powstał oddział „Defence”, zajmujący się systemami hydraulicznymi dla przemysłu zbrojeniowego, który w ostatnim czasie został wzmocniony zarówno kadrowo, jak i infrastrukturalnie.

Obecnie Rockfin zatrudnia ponad 1400 pracowników i prowadzi zakłady produkcyjne oraz oddziały w Polsce, USA, Włoszech i Szwajcarii. W czasie inwestycji czeskiego funduszu spółka rozwijała również współpracę na rynkach Turcji, Chin i Korei Południowej, a także umacniała swoją pozycję w Arabii Saudyjskiej.

Sprzedaż Rockfin jest kolejnym wyjściem inwestycyjnym funduszu po transakcji sprzedaży grupy energetyczno-inżynieryjnej TEDOM w 2024 r. W portfelu funduszu Jet 2 pozostają obecnie m.in. energetyczna spółka 2JCP oraz grupa poligraficzna EDS.

W procesie sprzedaży doradcą finansowym sprzedającego była PwC Polska, doradztwo komercyjne zapewniła Arthur D. Little, a obsługę prawną prowadziły kancelarie DLA Piper i DRV Legal. Nowy właściciel zapowiada kontynuację strategii rozwoju spółki, ze szczególnym naciskiem na dalszą ekspansję w USA oraz stopniowe wejście na kolejne rynki w Azji.