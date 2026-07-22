Brak porozumienia w UE w kwestii 21. pakietu sankcji na Rosję. Grecja blokuje proces

Obradującym w Brukseli ambasadorom państw członkowskich UE nie udało się w środę w czasie porannej rundy rozmów przełamać impasu w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję. Decyzję nadal blokuje Grecja, która walczy o odblokowanie możliwości transportu rosyjskiego LNG.

W gronie państw UE nadal panuje impas w kwestii 21. pakietu sankcji na Rosję. Hamulcowym pozostaje Grecja, która chce uzyskać pozwolenie na dalszy import gazu z Rosji. Fot. GettyImages

Z powodu impasu w zeszłym tygodniu państwa członkowskie zgodziły się na przedłużenie limitu cenowego na rosyjską ropę zaledwie o kilka dni. Pierwotna propozycja zakładała jego zamrożenie w ramach 21. pakietu sankcyjnego na pół roku. Ma ono zapobiec dostosowaniu limitu do wyższych cen za surowiec na światowych rynkach i tym samym zwiększeniu zysków Kremla z jego sprzedaży.

Cena pozostanie zamrożona na poziomie 44,10 dolarów za baryłkę do czwartku. Jeśli państwom członkowskim nie uda się porozumieć, limit skoczy do 58 dolarów.

Ambasadorowie państw UE podjęli kolejną próbę porozumienia w środę rano, ale nie przyniosła ona przełomu. Temat wróci na agendę po godz. 17. Tymczasem – jak przekazali unijni dyplomaci – rozmowy nadal trwają w kuluarach.

Ateny dążą do poluzowania zakazu sprzedaży rosyjskiego gazu skroplonego LNG. Na taki zakaz państwa członkowskie zgodziły się już wcześniej w ramach 19. pakietu sankcyjnego. Przewiduje on całkowity zakaz sprowadzania rosyjskiego LNG od 2027 r. Grecja obawia się, że zakaz ten uniemożliwi także transport tego surowca do krajów trzecich.

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Według brytyjskiego dziennika „Financial Times” grecki operator Dynagas od początku 2025 r. przetransportował ponad 10 mln ton rosyjskiego LNG i ma długoterminowe kontrakty na dostawy do krajów trzecich.

Walcząc o zachowanie możliwości transportu tego surowca Grecja argumentuje, że zastosowanie zakazu sprowadzania LNG do transferów do państw trzecich nigdy nie była przedmiotem rozmów w trakcie prac nad 19. pakietem sankcyjnym. Dlatego Ateny kwestionują interpretację prawną, jaką Komisja Europejska przedstawiła już po przyjęciu tego pakietu przez wszystkie państwa członkowskie.

Źródło: PAP