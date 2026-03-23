Danone przejmuje Huel. Umowa ma być warta miliard euro

Koncern spożywczy Danone przejmuje markę Huel, producenta posiłków w proszku. Firmy nie podają informacji o kwocie transakcji, ale według źródeł cytowanych przez agencję Reuters jej wartość wynosi 1 mld euro.

Finalizacja transakcji wymaga uzyskania zgód regulacyjnych.

Przejęcie jest zgodne ze strategią francuskiego koncernu „Renew Danone" i wzmocni obecność firmy w segmencie żywienia funkcjonalnego – podaje Danone.

Oferta Huel obejmuje różne formy żywności, w tym gotowe do spożycia napoje, posiłki instant i posiłki w proszku. „Jest wspierana przez najlepsze w swoim segmencie działania cyfrowe, silną sprzedaż bezpośrednią do konsumentów oraz bazę fanów w Wielkiej Brytanii, Europie i Stanach Zjednoczonych" – komentuje przejęcie Danone.