Dariusz Mazurkiewicz odchodzi z BLIKA. Przed nim nowy etap

Po ponad 11,5 roku pracy w Polskim Standardzie Płatności i 9 latach na stanowisku prezesa zarządu, Dariusz Mazurkiewicz żegna się z BLIKIEM. Menedżer podkreśla, że rozpoczyna nowy etap zawodowy, a kierowanej przez niego spółce pozostawia silne fundamenty do dalszego rozwoju.

Dariusz Mazurkiewicz odchodzi z BLIKA. Fot. materiały prasowe

Dariusz Mazurkiewicz złożył radzie nadzorczej Polskiego Standardu Płatności rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Był związany ze spółką od ponad 11 lat, z czego od dziewięciu lat pełnił funkcję prezesa zarządu.

– Kiedy dołączałem do zespołu w lutym 2015 r., trudno było przewidzieć, jak niezwykłą drogę wspólnie przejdziemy. Z małego projektu stworzyliśmy rozwiązanie, które dziś każdego dnia ułatwia życie milionom ludzi i stało się symbolem cyfrowej transformacji Polski – jak napisał Dariusz Mazurkiewicz na platformie LinkedIn.

Przed Dariuszem Mazurkiewiczem nowy etap kariery zawodowej. Nie ujawnił jednak, z jaką firmą lub instytucją zwiąże się po odejściu z BLIKA.

– Jednocześnie odchodzę z pełnym przekonaniem, że najlepsze lata BLIKA są wciąż przed nim. Organizacje nie tworzą swojej siły dzięki produktom czy technologii. Tworzą ją ludzie – pisze Dariusz Mazurkiewicz.

Szymon Midera, prezes PKO BP i przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, stwierdził, że Mazurkiewicz konsekwentnie budował wartość spółki.

Polski Standard Płatności jeszcze nie poinformował o wyborze nowego prezesa.

Operatorem systemu BLIK jest spółka Polski Standard Płatności. W skład grona jej udziałowców wchodzą Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali 2,9 mld transakcji o wartości 441,5 mld zł.

Źródło: PAP