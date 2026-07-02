Dariusz Oskroba nie żyje. Był jednym z najbogatszych Polaków

Nie żyje Dariusz Oskroba, jeden z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców z branży spożywczej. O jego śmierci poinformowała rodzinna firma, którą przejął w spadku i z wielkim sukcesem rozwijał.

„Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni.

Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – czytamy na oficjalnym profilu Piekarni Oskroba.

Historia Piekarni Oskroba zaczęła się w latach 30. XX wieku. Wtedy Wacław Oskroba otworzył swoją pierwszą piekarnię w Celestynowie. Jego wnuk, Dariusz, urodzony w 1961 r., przejął rodzinny biznes w 1981 r. i po transformacji ustrojowej rozwinął w jednego z największych producentów pieczywa w Polsce.

Obecnie firma dostarcza swoje wyroby do dużych sieci handlowych, ma też ponad 250 punktów własnych. Według danych z KRS spółka w 2024 r. miała ponad 1 mln zł przychodów i ponad 200 mln zysku netto.

Na ostatniej liście najbogatszych Polaków 2026 miesięcznika "Forbes" rodzina Oskrobów uplasowała uplasowała się na 40. miejscu z majątkiem szacowanym na prawie 2,7 mld zł.