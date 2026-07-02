Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.07.2026
NEWSROOM XYZ
02.07.2026 12:03

Dariusz Oskroba nie żyje. Był jednym z najbogatszych Polaków

Nie żyje Dariusz Oskroba, jeden z najbardziej znanych polskich przedsiębiorców z branży spożywczej. O jego śmierci poinformowała rodzinna firma, którą przejął w spadku i z wielkim sukcesem rozwijał.

„Z głębokim smutkiem informujemy, że odszedł Dariusz Oskroba – założyciel i wieloletni współwłaściciel naszej piekarni.

Był człowiekiem niezwykłej przedsiębiorczości i wizji. Dzięki swojej pasji, innowacyjnemu podejściu oraz konsekwencji w działaniu przekształcił niewielką piekarnię w nowoczesne, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci" – czytamy na oficjalnym profilu Piekarni Oskroba.

Historia Piekarni Oskroba zaczęła się w latach 30. XX wieku. Wtedy Wacław Oskroba otworzył swoją pierwszą piekarnię w Celestynowie. Jego wnuk, Dariusz, urodzony w 1961 r., przejął rodzinny biznes w 1981 r. i po transformacji ustrojowej rozwinął w jednego z największych producentów pieczywa w Polsce.

Obecnie firma dostarcza swoje wyroby do dużych sieci handlowych, ma też ponad 250 punktów własnych. Według danych z KRS spółka w 2024 r. miała ponad 1 mln zł przychodów i ponad 200 mln zysku netto.

Na ostatniej liście najbogatszych Polaków 2026 miesięcznika "Forbes" rodzina Oskrobów uplasowała uplasowała się na 40. miejscu z majątkiem szacowanym na prawie 2,7 mld zł.

Dariusz Oskroba nie żyje
Na zdjęciu Dariusz Oskroba. Fot. oficjalny profil facebookowy Piekarni Oskroba
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka
Ustawa metropolitalna. Pomorze czeka na decyzję w sprawie milionów dla regionu
Prezydent Karol Nawrocki ma coraz mniej czasu na decyzję w sprawie ustawy metropolitalnej dla województwa pomorskiego. Na jego ruch czeka 61 samorządów.
02.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Technologia
Drony, spółki, MAP. Mydlenie oczu, brak konkretów, tajemnica
Ochrona antydronowa to dziś termin odmieniany przez wszystkie przypadki. Zabezpieczenie infrastruktury państwowej przed bezzałogowcami jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa państwa. Jak…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Orbit odpala nowy fundusz. Prawie pół miliarda złotych dla startupów, które nie chcą oddać udziałów
Orbit Capital sfinalizował drugie zamknięcie swojego najnowszego funduszu, osiągając kapitalizację na poziomie 107 mln euro. I to nie koniec, bo jego maksymalna, ostateczna wartość to 120 mln euro –…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Urządzenie AI Polaka podbija USA. Startup pozyskał 11 mln dolarów od znanych inwestorów
Pocket to niewielkie urządzenie AI stworzone przez Gabriela Dymowskiego i Akshaya Narisettiego. Startup z San Francisco pozyskał właśnie 11 mln dolarów od znanych inwestorów, w tym Accela i Y…
29.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Raiffeisen przetestował cyfrowy bank w Polsce. Teraz chce z nim ruszyć za granicę
– Wybraliśmy już kilka krajów, decyzja o kierunkach zapadnie w najbliższych miesiącach – ujawnia Pauline Schreuder, która od października stoi na czele cyfrowego Raiffeisena. Zapowiada mocniejsze…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy Technologia
Zmiana szefa w IAI po miliardowej transakcji. Montagu wdraża plan w gigancie e-commerce
Michał Paschalis-Jakubowicz przekazuje ster w kluczowym polskim dostawcy technologii dla sklepów internetowych – dowiedział się XYZ. To konsekwencja niedawnej sprzedaży spółki przez MCI w rekordowej…
01.07.2026