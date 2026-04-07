Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 07.04.2026
NEWSROOM XYZ
07.04.2026

Darmowa i przypadkowa kosmiczna reklama Nutelli. Lecący słoik stał się internetowym hitem

Niespodziewanym bohaterem misji Artemis II stał się słoik Nutelli. Internauci śmieją się, że firma dostała darmową reklamę na cały świat. Produkt pojawił się bowiem podczas jednej z transmisji na żywo z pokładu kapsuły Orion. Producent już przekuł te ujęcia w viral.

Podczas jednej z ostatnich transmisji przed 40-minutową utratą łączności podczas przejścia przez niewidoczną stronę Księżyca w obiektywie kamer kapsuły Orion, jak pisze portal „India News”, znalazł się słoik czekoladowego smarowidła. Leciał przez całą kabinę kapsuły, wirując i pokazując logo producenta, tak jakby to była zaplanowana reklama.

To od razu wykorzystał producent czekoladowego produktu. „Jesteśmy zaszczyceni, że nasz produkt poleciał dalej niż wszystkie inne tego typu” – napisał na X koncern Nutella.

To nie jedyne „lokowanie produktu” podczas transmisji. Astronauci zabrali też na pokład iPhone’y. Używają ich do robienia zdjęć i nagrywania filmików z wnętrza kapsuły.

Artemis II to pierwsza misja załogowa w okolice Księżyca od lat. To też próba generalna przed planowanym powrotem ludzi na powierzchnię Srebrnego Globu. NASA przetestowała podczas tej misji kapsułę Orion firmy Lockheed Martin oraz nową rakietę SLS, zaprojektowaną m.in. przez Boeinga. Podczas lotu wokół Księżyca kapsuła pobiła także rekord najdalszej odległości misji załogowej od Ziemi (406 771 km).

W skład załogi wchodzi czworo astronautów – troje Amerykanów: Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

Misja Artemis udanie okrążyła Księżyc
Księżyc widziany z kabiny kapsuły Orion
Astronauci z misji Artemis wynurzyli się z ciszy radiowej po przelocie wokół ciemnej strony Księżyca. Fot. EPA/NASA/HANDOUT Dostawca: PAP/EPA.
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kultura
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
06.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Pieniądze dzieci nie dają, ale pomagają je wychować. Analiza 10 lat programu 500/800 plus
Program 500/800 plus kosztował ponad 400 mld zł i wyraźnie ograniczył ubóstwo wśród dzieci, ale nie zwiększył trwale dzietności. W efekcie tylko częściowo spełnił swoje cele, a jego wysoki koszt rodzi pytania o zasadność obecnej formuły. 10 lat programu 500/800 plus: ponad 400 mld zł kosztów, wyraźny spadek ubóstwa dzieci, ale brak trwałego wpływu na dzietność. Czy potrzebna jest reforma świadczenia?
07.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Polska liderem leasingu w UE. MŚP coraz mocniej stawiają na ten model
Polski rynek leasingu przeszedł w ciągu ostatnich trzech dekad ewolucję od niszowej działalności z początku lat 90. do roli jednego z głównych filarów wspierania inwestycji. Zgodnie z wynikami badania SAFE 2025, leasing jest uznawany za kluczowe źródło finansowania przez 63 proc. polskich MŚP, a 42 proc. firm z tego sektora korzysta z niego w sposób ciągły, co jest najwyższym wynikiem w całej Unii Europejskiej.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Polskie firmy wchodzą do Nigerii. KUKE otwiera drzwi do miliardowych kontraktów
Polskie firmy mogą wziąć udział w jednych z największych projektów infrastrukturalnych w Nigerii. Dzięki zaangażowaniu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) i brytyjskiej UK Export Finance (UKEF) zabezpieczono finansowanie modernizacji portów w Lagos o wartości 1 mld dolarów. Równolegle Nigeria szuka partnerów do budowy sieci światłowodowej w ramach projektu BRIDGE, co otwiera kolejne możliwości dla polskiego biznesu.
07.04.2026