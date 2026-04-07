Darmowa i przypadkowa kosmiczna reklama Nutelli. Lecący słoik stał się internetowym hitem

Niespodziewanym bohaterem misji Artemis II stał się słoik Nutelli. Internauci śmieją się, że firma dostała darmową reklamę na cały świat. Produkt pojawił się bowiem podczas jednej z transmisji na żywo z pokładu kapsuły Orion. Producent już przekuł te ujęcia w viral.

Podczas jednej z ostatnich transmisji przed 40-minutową utratą łączności podczas przejścia przez niewidoczną stronę Księżyca w obiektywie kamer kapsuły Orion, jak pisze portal „India News”, znalazł się słoik czekoladowego smarowidła. Leciał przez całą kabinę kapsuły, wirując i pokazując logo producenta, tak jakby to była zaplanowana reklama.

To od razu wykorzystał producent czekoladowego produktu. „Jesteśmy zaszczyceni, że nasz produkt poleciał dalej niż wszystkie inne tego typu” – napisał na X koncern Nutella.

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

To nie jedyne „lokowanie produktu” podczas transmisji. Astronauci zabrali też na pokład iPhone’y. Używają ich do robienia zdjęć i nagrywania filmików z wnętrza kapsuły.

Artemis II to pierwsza misja załogowa w okolice Księżyca od lat. To też próba generalna przed planowanym powrotem ludzi na powierzchnię Srebrnego Globu. NASA przetestowała podczas tej misji kapsułę Orion firmy Lockheed Martin oraz nową rakietę SLS, zaprojektowaną m.in. przez Boeinga. Podczas lotu wokół Księżyca kapsuła pobiła także rekord najdalszej odległości misji załogowej od Ziemi (406 771 km).

W skład załogi wchodzi czworo astronautów – troje Amerykanów: Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

Lot Artemis II to pierwsza załogowa wyprawa w okolice Księżyca od czasów programu Apollo. Stanowi ona próbę generalną przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni naturalnego satelity.