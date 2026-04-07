07.04.2026

Misja Artemis udanie okrążyła Księżyc. Pobiła też rekord odległości od Ziemi

Astronauci z misji Artemis II odzyskali łączność z Ziemią po przelocie wokół ciemnej strony Księżyca. Pobili też rekord odległości od Ziemi, należący do załogowej misji, który ustanowił statek Apollo 13.

– Wspaniale znów słyszeć Ziemię. Zawsze wybierzemy Ziemię, zawsze wybierzemy siebie nawzajem – powiedziała po 40-minutowej przerwie w łączności, spowodowanej przelotem wokół niewidocznej strony Księżyca.

Podczas przelotu astronauci wykonywali szczegółowe zdjęcia Srebrnego Globu oraz obserwowali zjawiska niewidoczne z Ziemi, jak choćby rozbłyski spowodowane uderzeniami meteoroidów. Według dowódcy misji, Reida Wisemana, były one „całkowicie spektakularne i surrealistyczne”. Załoga nazwała też dwa bezimienne kratery na Księżycu – jeden to „Integrity”, na cześć nazwy kapsuły Orion, którą odbywają lot, a drugi „Carroll”, by upamiętnić żonę dowódcy misji Artemis III, która zmarła na raka w 2020 r.

Astronauci pobili też rekord odległości załogowej misji kosmicznej, który należał do tej pory do Apollo 13. Ich kapsuła oddaliła się bowiem od Ziemi o 406 771 km. Teraz Orion wraca na Ziemię. Wodowanie na Pacyfiku przewidziane jest w piątek.

Artemis II to pierwsza misja załogowa w okolice Księżyca od lat. To też próba generalna przed planowanym powrotem ludzi na powierzchnię Srebrnego Globu. NASA przetestowała podczas tej misji kapsułę Orion firmy Lockheed Martin oraz nową rakietę SLS, zaprojektowaną m.in. przez Boeinga.

W skład załogi wchodzi czworo astronautów – troje Amerykanów: Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen.

Lot Artemis II to pierwsza załogowa wyprawa w okolice Księżyca od czasów programu Apollo. Stanowi ona próbę generalną przed planowanym na 2028 rok lądowaniem człowieka na powierzchni naturalnego satelity

Wystartowała misja na orbitę księżyca - Artemis II 
Księżyc widziany z kabiny kapsuły Orion
Astronauci z misji Artemis wynurzyli się z ciszy radiowej po przelocie wokół ciemnej strony Księżyca.
Wojna w Iranie bezlitośnie uderza w niemiecką gospodarkę. Berlin rozważa powrót do węgla
Ceny paliw biją rekordy, przemysł traci pewność jutra, a debata o powrocie do węgla ponownie nabiera intensywności. Berlin sięga po strategiczne rezerwy ropy i pracuje nad kolejnym pakietem wsparcia. Stawką jest już nie tylko tempo transformacji energetycznej, lecz także stabilność gospodarcza i polityczna kraju w kontekście zbliżających się wyborów we wschodnich landach, gdzie AfD notuje wysokie poparcie.
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
Céline Dion. Powrót królowej serc i jej wielka miłość do Paryża
Paryż znów bije w rytmie jednego nazwiska. Céline Dion powraca. Po latach ciszy, choroby i osobistych zmagań, artystka ogłosiła serię dziesięciu koncertów w Paris La Défense Arena – największej hali widowiskowej Europy. Bilety? Niemal nieosiągalne. Emocje? Globalne. Ale za tym spektakularnym powrotem kryje się coś więcej niż strategia marketingowa. To historia miłości. Do życia, muzyki i – przede wszystkim – do Paryża.
Jak politycy tworzą narracje na Wielkanoc oraz dlaczego przegrają przy świątecznym stole z Iranem i sędzią meczu Polska-Szwecja?
Tegoroczne święta odbywają się poza głównym cyklem kampanii wyborczych. Polakom jednak nie brakuje zmartwień – od bezpieczeństwa narodowego do bezpieczeństwa ich portfeli. Jak politycy próbują narzucić swoje narracje i dlaczego może to być nieskuteczne w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie i... kontrowersjach po meczu Polska-Szwecja.
Nie epilog, lecz proces. O starości na współczesnej scenie
Starość weszła do teatru niepostrzeżenie. Tak jak wchodzi w życie. Niemniej nagle okazała się tematem nie do ominięcia. Ale kto spodziewa się tylko tragedii i dramatów, niech lepiej złapie się fotela. Nic nie jest tu tak oczywiste, jak się wydaje.
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
