Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.03.2026
NEWSROOM XYZ
13.03.2026 14:22

Decyzja USA nie znalazła poparcia w Europie. "Nie zniesiemy sankcji na rosyjską ropę"

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa wskazał, że decyzja USA o zniesieniu sankcji na eksport rosyjskiej ropy jest „niepokojąca”. Taką ewentualność odrzucili również przedstawiciele rządów Norwegii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Departament Skarbu USA postanowił w czwartek po raz drugi w tym tygodniu zwolnić rosyjską ropę naftową z obowiązkowych sankcji. Wcześniej decyzja ta dotyczyła transportów do indyjskich rafinerii. Teraz natomiast poluzowanie obejmie tankowce załadowane surowcem od 12 marca do 11 kwietnia. Kreml wskazał, że na rynek trafi ok. 100 mln baryłek ropy.

Ruch Amerykanów na platformie X skomentował szef RE Antonio Costa. Napisał on, że „jednostronna decyzja USA o zniesieniu sankcji na rosyjski eksport ropy naftowej jest bardzo niepokojąca, ponieważ wpływa na bezpieczeństwo Europy”. Jak dodał, wywieranie presji na Rosję jest decydujące, by ta zdecydowała się na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju. – Osłabienie sankcji zwiększa rosyjskie zasoby do prowadzenia wojny napastniczej przeciwko Ukrainie – zaznaczył.

Do propozycji Donalda Trumpa, aby podobną decyzję podjęły europejskie kraje odniósł się również premier Norwegii Jonas Gahr Stoere. Sprzeciwił się pomysłowi amerykańskiego prezydenta, podkreślając, że Zachód musi nadal wywierać na Rosję presję w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie.

– Musimy zrobić wszystko, by konflikt USA i Izraela z Iranem nie osłabił Ukrainy. Na Rosję trzeba wywierać większą presję, aby zakończyła agresywną wojnę przeciwko Ukrainie. Jesteśmy bardzo sceptyczni wobec łagodzenia tej presji – powiedział Stoere podczas konferencji prasowej.

Obecny na spotkaniu z mediami kanclerz Niemiec Friedrich Merz, który przebywa w Norwegii w związku z udziałem niemieckich sił zbrojnych w ćwiczeniach NATO Cold Response, zgodził się ze stanowiskiem norweskiego premiera. Według Merza nie ma potrzeby ponownego otwierania handlu z Rosją, ponieważ na rynku nie brakuje ropy. – Jest stanowczo za wcześnie na poluzowanie sankcji wobec Rosji. To zły krok. Dzisiejszy problem nie dotyczy dostępności ropy, ale jej ceny – podkreślił Merz.

Ewentualne zniesienie sankcji na rosyjską ropę wykluczył również wiceminister bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii Michael Shanks. Wskazał, że Brytyjczycy nie zamierzają pójść drogą USA.

– Sankcje są ważne. Rząd Wielkiej Brytanii ani trochę nie poluzuje sankcji na Rosję – powiedział w rozmowie z BBC. –Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wywrzeć jak największą presję na Rosję, tak abyśmy mogli wygrać tę wojnę Ukrainie. Utrzymamy więc nasze sankcje i kontynuować działania związane z flotą cieni, a nasze stanowisko w tej sprawie nie zmieni się wcale – mówił z kolei w Sky News.

Źródło: XYZ/PAP

Na zdjęciu pompy służące do wydobycia ropy naftowej w należącej do Federacji Rosyjskiej Republice Tatarstanu. Fot. Stringer/Anadolu via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Firma lekowa Jerzego Staraka chce odebrać zlecenia chińskim fabrykom
Rezon Bio, firma z grupy Polpharmy kontrolowanej przez Jerzego Staraka, szykuje się do produkcji leków biologicznych na amerykański rynek. Chce przejmować zlecenia zachodnich koncernów, które dotąd trafiały do fabryk w Chinach. Na rozwój centrum produkcji substancji leczniczych pozyskała prawie 17 mln zł grantu.
13.03.2026
Kategorie artykułu: Polityka
Nowy etap sporu o Trybunał Konstytucyjny. Jest lista kandydatów na członków
Po ponad dwóch latach od zmiany władzy w Polsce obecna koalicja rządząca ma uzupełnić brakujące miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Lista kandydatów jest już zamknięta. Z szansy na zgłoszenie kandydatów skorzystało także Prawo i Sprawiedliwość, z którego nadania są aktualni sędziowie zasiadający w Trybunale.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Inwestują miliardy, a abonament jest tańszy niż śniadanie. Szef T-Mobile o rynku i inwestycjach (WYWIAD)
Ceny usług i abonamentu pozostają jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Operatorzy inwestują jednak miliardy w rozwój. O kulisach mówi prezes T-Mobile Polska, Andreas Maierhofer.
11.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Rynek kryptoaktywów przegrywa z polityką. „Nie znam firmy, która nie stara się o zagraniczną licencję”
Dowiedz się, dlaczego Ustawa o kryptoaktywach wciąż nie została wdrożona. Jakie konsekwencje czekają na branżę?
12.03.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
Własne technologie wynoszenia satelitów i dual-use. Powstał Program Badań Kosmicznych na 2,4 mld zł
Sieć Badawcza Łukasiewicz ogłosiła Program Badań Kosmicznych. Obejmuje kilkudziesięciąt projektów dotyczących m.in. platform satelitarnych, technologii wynoszenia satelitów na orbitę i technologii dual-use.
10.03.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kurs Orlenu mocno w górę. Większość WIG20 ze spadkami. Dzień na GPW 11 marca 2026 r.
Po wtorkowym odbiciu, środa przyniosła spadki na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Poniżej poprzedniego zamknięcia dzień zakończyły indeksy WIG, WIG20 oraz większość indeksów sektorowych. Zyskał WIG-Paliwa, ciągnięty w górę między innymi przez wzrost kursu zanotowany przez Orlen.
11.03.2026