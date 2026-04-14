14.04.2026 16:31

Deficyt budżetowy po marcu to ponad 69 mld zł

Dochody państwa po marcu wyniosły 125,2 mld zł, a wydatki – 194,5 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa przekroczył 69 mld zł.

Jak podali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu, dochody na poziomie 125,2 mld zł to nieco ponad 19 proc. planu. Z kolei wydatki na poziomie 194,5 mld zł to ponad 21 proc. kwoty zapisanej w budżecie na 2026 r.

Z kolei deficyt budżetu państwa zrealizowano na poziomie 25,6 proc.

Po lutym deficyt budżetu wynosił 48,5 mld zł. 

Polecamy: Polska ma deficyt większy niż zakładał budżet i najwyższy w UE. Rząd nie zaciska pasa – słusznie?

Źródło: PAP

Może zainteresować Cię również
Warszawski startup Replenit z dużym finansowaniem. Pozyskał 2,5 mln dolarów na rozwój
Warszawski startup Replenit pozyskał 2,5 mln dolarów finansowania pre-seed. Firma rozwijająca rozwiązania AI dla handlu planuje skalowanie działalności i ekspansję do USA. W rundzie uczestniczyli…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
1 mld euro inwestycji w nieruchomości komercyjne. Polski rynek z najlepszym wynikiem od 2022 r.
Polski rynek nieruchomości komercyjnych rozpoczął 2026 r. najmocniejszym wynikiem od trzech lat. W pierwszym kwartale wartość transakcji inwestycyjnych osiągnęła około 1 mld euro, co oznacza wzrost o…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Mieszkania znów się sprzedają. Rynek zaskoczył na początku 2026 r.
Rynek mieszkaniowy 2026 zaskakuje: sprzedaż mieszkań rośnie, kredyty wracają, a deweloperzy zwiększają aktywność. Czy to trwałe ożywienie?
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Klęska Orbána wyzwaniem dla Pekinu. Co wyniki wyborów oznaczają dla Chin?
Zwycięstwo opozycji na Węgrzech to kłopot dla Chin, które uczyniły z Budapesztu swojego rzecznika i bazę do ekspansji gospodarczej w Europie. Co teraz zrobi nowy rząd nad Balatonem i jak może…
14.04.2026
Kategorie artykułu: Technologia
Czy administracja straciła zainteresowanie eksperymentami z misji IGNIS? „Frustracja narastała"
W misji za 65 mln euro, która była jednym z najważniejszych wydarzeń dla krajowego sektora kosmicznego, astronauci przeprowadzili 13 zaprojektowanych w Polsce eksperymentów. Niestety dziś brakuje…
13.04.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Nowa era Węgier. Pierwsze wystąpienie Pétera Magyara w roli przyszłego premiera (RELACJA Z WĘGIER)
Przywrócenie praworządności, zawarcie przyjaznych stosunków z sąsiadami i Polską, ale też zachowanie pragmatyzmu w stosunkach z Rosją. Péter Magyar nakreślił nową wizję Węgier na spotkaniu z…
13.04.2026