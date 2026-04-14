Deficyt budżetowy po marcu to ponad 69 mld zł

Dochody państwa po marcu wyniosły 125,2 mld zł, a wydatki – 194,5 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu państwa przekroczył 69 mld zł.

Jak podali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do kontroli realizacji budżetu, dochody na poziomie 125,2 mld zł to nieco ponad 19 proc. planu. Z kolei wydatki na poziomie 194,5 mld zł to ponad 21 proc. kwoty zapisanej w budżecie na 2026 r.

Z kolei deficyt budżetu państwa zrealizowano na poziomie 25,6 proc.

Po lutym deficyt budżetu wynosił 48,5 mld zł.

Polecamy: Polska ma deficyt większy niż zakładał budżet i najwyższy w UE. Rząd nie zaciska pasa – słusznie?

Źródło: PAP