Deficyt budżetu państwa wyniósł 123,7 mld zł po pierwszym półroczu
Ministerstwo Finansów opublikowało dane o wykonaniu budżetu państwa po czerwcu. Zgodnie z danymi podanymi przez resort, deficyt budżetowy na koniec pierwszego półrocza 2026 r. wyniósł 123,7 mld zł.
Jak podało ministerstwo, dochody budżetu państwa po czerwcu 2026 r. przekroczyły 278,7 mld zł. Wydatki wyniosły z kolei 402,4 mld zł.
Po czerwcu 2026 r. dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok. Wydatki zrealizowano na poziomie 43,8 proc. Deficyt zrealizowano na 45,5 proc.
Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld zł. Relacja państwowego długu publicznego do PKB ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.
Na koniec czerwca dochody podatkowe przekroczyły 245 mld zł – podał resort. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld zł), w tym dochody z CIT (45 mld zł) oraz z akcyzy (44 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) przekroczyły 3,7 mld zł.
Największą pozycją w wydatkach były koszty obsługi długu Skarbu Państwa. Wyniosły niemal 33,7 mld zł. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowano na 30,4 mld zł. Subwencje dla samorządów wyniosły 30,9 mld zł.
Źródło: PAP