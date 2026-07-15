Deficyt budżetu państwa wyniósł 123,7 mld zł po pierwszym półroczu

Ministerstwo Finansów opublikowało dane o wykonaniu budżetu państwa po czerwcu. Zgodnie z danymi podanymi przez resort, deficyt budżetowy na koniec pierwszego półrocza 2026 r. wyniósł 123,7 mld zł.

Deficyt budżetowy na koniec czerwca 2026 r. wyniósł 123,7 mld zł – podał resort finansów. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Jak podało ministerstwo, dochody budżetu państwa po czerwcu 2026 r. przekroczyły 278,7 mld zł. Wydatki wyniosły z kolei 402,4 mld zł.

Po czerwcu 2026 r. dochody budżetu państwa zrealizowano na poziomie 43,1 proc. wobec zaplanowanych w ustawie budżetowej na ten rok. Wydatki zrealizowano na poziomie 43,8 proc. Deficyt zrealizowano na 45,5 proc.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2026 r. dochody państwa założono na poziomie 647,2 mld zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 918,9 mld zł, a deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 271,7 mld zł. Relacja państwowego długu publicznego do PKB ma się ukształtować na poziomie 53,8 proc.

Na koniec czerwca dochody podatkowe przekroczyły 245 mld zł – podał resort. Największą część tej kwoty stanowiły podatki pośrednie (208,5 mld zł), w tym dochody z CIT (45 mld zł) oraz z akcyzy (44 mld zł). Dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatku bankowego) przekroczyły 3,7 mld zł.

Największą pozycją w wydatkach były koszty obsługi długu Skarbu Państwa. Wyniosły niemal 33,7 mld zł. Dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oszacowano na 30,4 mld zł. Subwencje dla samorządów wyniosły 30,9 mld zł.

Źródło: PAP