22.04.2026

Deficyt sektora rządowego i samorządowego w 2025 r. wyniósł 7,3 proc. PKB

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2025 r. blisko 283,97 mld zł. To 7,3 proc. PKB – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dług sektora wyniósł ponad 2,3 bln zł, czyli 59,7 proc. PKB.

GUS opublikował w środę dane opracowane w ramach tzw. kwietniowej notyfikacji fiskalnej, zgodnie z metodyką UE. Wcześniej, na początku kwietnia, urząd podał wstępny odczyt. Według tamtego odczytu deficyt w 2025 r. wyniósł 7,2 proc., a dług – 59,7 proc. PKB.

Urząd podał także dane za lata 2022–2024. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wynosił, zgodnie z najnowszymi danymi GUS, odpowiednio:

  • w 2022 r. – 3,4 proc.,
  • w 2023 r. – 5,2 proc.,
  • w 2024 r. – 6,4 proc.

Dług sektora wynosił z kolei:

  • w 2022 r. – 48,8 proc.,
  • w 2023 r. – 49,5 proc.,
  • w 2024 r. – 54,8 proc.
Banknot 200 zł
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w 2025 r. blisko 283,97 mld zł. To 7,3 proc. PKB – podał Główny Urząd Statystyczny. Fot. Karol Serewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
