Deweloperzy oddali w 2025 najmniej powierzchni magazynowej od 2016. Rynek jednak jest stabilny

Rynek powierzchni magazynowych ustabilizował się w 2025 r., wynika z raportu. Spadła podaż, a popyt zmniejszył liczbę pustostanów.

Całkowita powierzchnia magazynowa w 2025 r. wzrosła o 5,9 proc. r/r, osiągając 36,5 mln m kw. Jednocześnie, jak wynika z raportu Newmark Polska, do użytku trafiło 1,7 mln m kw. powierzchni, czyli o 35 proc. mniej niż w 2024 r. i najmniej od 2016 r.

Deweloperzy uzależniali też rozpoczęcie inwestycji od podpisania umów przednajmu. To sprawiło, że 60 proc. budowanej powierzchni było wynajęte.

Wzrósł też popyt na magazyny. Najbardziej na sześciu głównych rynkach – w Warszawie, Polsce centralnej oraz na Górnym i Dolnym Śląsku. Tam zawarto 83 proc. umów. W strukturze transakcji dominowały renegocjacje (ponad 52 proc.), zaś nowych umów było 40,8 proc. Średnia wielkość transakcji wynosiła ok. 8 tys. m kw., choć cztery umowy przekroczyły 100 tys. m kw.

Wskaźnik pustostanów spadł r/r i wyniósł 7,4 proc. Najwięcej pustej powierzchni było w woj. świętokrzyskim, lubuskim i lubelskim, a najmniej m.in. w podlaskim i zachodniopomorskim. Na rynku inwestycyjnym nieruchomości magazynowe to ponad 32 proc. transakcji, które osiągnęły wartość 1,5 mld euro (wzrost r/r o 10 proc.).

Polska, jak wynika z raportu Newmark, należy do czołowych rynków magazynowych na kontynencie. Sektor logistyczny jest zaś jednym z liderów rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej.

