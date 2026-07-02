Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2026 r. 148 nowych sklepów. Na koniec czerwca sieć liczyła 3176 sklepów wobec 2835 rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie na stronie internetowej.

Na zdjęciu sklep sieci Dino. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1 mln 258,7 tys. m kw. wobec 1mln 120,2 tys. m kw. rok temu.

Na koniec sesji giełdowej w czwartek (stan z ok. godz. 16.55) Dino było jedyną spółką z indeksu WIG20, której kurs szedł w dół (spadek o 1,38 proc.).

Dino w sporze z pracownikami. UOKiK postawił poważne zarzuty

W ostatnim czasie Dino nie ma najlepszej prasy, gdy menedżerowie spółki stanęli w obliczu zarzutów UOKiK, że wdrażają w firmie „praktyki kojarzące się z XIX w.".

Prezes UOKiK postawił zarzuty sieci Dino, jej menedżerom i czterem firmom przewozowym. Chodzi o zmowę ograniczającą konkurencję na rynku pracy.

– Ograniczanie pracownikom możliwości zatrudnienia i zmiany pracy to praktyki kojarzące się z XIX wiekiem, a nie z nowoczesną gospodarką. Rynek pracy powinien opierać się na wolnym wyborze, negocjowaniu warunków zatrudnienia i uczciwym konkurowaniu firm o pracowników. Dlatego przedsiębiorcy, którzy łamią prawo, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami – kara za udział w zmowie to nawet 10 proc. obrotu. Menedżerom z kolei grozi sankcja do 2 mln zł – skomentował decyzję prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podaje UOKiK, kierowcy firm przewozowych obsługujących sklepy sieci Dino byli pozbawieni możliwości zmiany pracy.

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Z kolei pracownicy Dino Polska ogłosili pogotowie strajkowe i zapowiadają strajk generalny. Związkowcy uważają, że pracodawca "zamiast dialogu wybiera zastraszanie" i utrudnia dojście do porozumienia. Strajk generalny ma odbyć się we wrześniu.

Sporu z pracownikami nie załagodziły zbyt małe ich zdaniem podwyżki, które firma ogłosiła po strajku ostrzegawczym.

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