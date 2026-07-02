Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2026 r. 148 nowych sklepów
Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2026 r. 148 nowych sklepów. Na koniec czerwca sieć liczyła 3176 sklepów wobec 2835 rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie na stronie internetowej.
Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1 mln 258,7 tys. m kw. wobec 1mln 120,2 tys. m kw. rok temu.
Na koniec sesji giełdowej w czwartek (stan z ok. godz. 16.55) Dino było jedyną spółką z indeksu WIG20, której kurs szedł w dół (spadek o 1,38 proc.).
Dino w sporze z pracownikami. UOKiK postawił poważne zarzuty
W ostatnim czasie Dino nie ma najlepszej prasy, gdy menedżerowie spółki stanęli w obliczu zarzutów UOKiK, że wdrażają w firmie „praktyki kojarzące się z XIX w.".
Prezes UOKiK postawił zarzuty sieci Dino, jej menedżerom i czterem firmom przewozowym. Chodzi o zmowę ograniczającą konkurencję na rynku pracy.
– Ograniczanie pracownikom możliwości zatrudnienia i zmiany pracy to praktyki kojarzące się z XIX wiekiem, a nie z nowoczesną gospodarką. Rynek pracy powinien opierać się na wolnym wyborze, negocjowaniu warunków zatrudnienia i uczciwym konkurowaniu firm o pracowników. Dlatego przedsiębiorcy, którzy łamią prawo, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami – kara za udział w zmowie to nawet 10 proc. obrotu. Menedżerom z kolei grozi sankcja do 2 mln zł – skomentował decyzję prezes UOKiK Tomasz Chróstny.
Jak podaje UOKiK, kierowcy firm przewozowych obsługujących sklepy sieci Dino byli pozbawieni możliwości zmiany pracy.
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Z kolei pracownicy Dino Polska ogłosili pogotowie strajkowe i zapowiadają strajk generalny. Związkowcy uważają, że pracodawca "zamiast dialogu wybiera zastraszanie" i utrudnia dojście do porozumienia. Strajk generalny ma odbyć się we wrześniu.
Sporu z pracownikami nie załagodziły zbyt małe ich zdaniem podwyżki, które firma ogłosiła po strajku ostrzegawczym.
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