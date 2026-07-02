Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 02.07.2026
NEWSROOM XYZ
02.07.2026 17:15

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2026 r. 148 nowych sklepów

Dino Polska otworzyło od stycznia do końca czerwca 2026 r. 148 nowych sklepów. Na koniec czerwca sieć liczyła 3176 sklepów wobec 2835 rok wcześniej – poinformowała spółka w komunikacie na stronie internetowej.

Sklep sieci Dino
Na zdjęciu sklep sieci Dino. Fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1 mln 258,7 tys. m kw. wobec 1mln 120,2 tys. m kw. rok temu.

Na koniec sesji giełdowej w czwartek (stan z ok. godz. 16.55) Dino było jedyną spółką z indeksu WIG20, której kurs szedł w dół (spadek o 1,38 proc.).

Dino w sporze z pracownikami. UOKiK postawił poważne zarzuty

W ostatnim czasie Dino nie ma najlepszej prasy, gdy menedżerowie spółki stanęli w obliczu zarzutów UOKiK, że wdrażają w firmie „praktyki kojarzące się z XIX w.".

Prezes UOKiK postawił zarzuty sieci Dino, jej menedżerom i czterem firmom przewozowym. Chodzi o zmowę ograniczającą konkurencję na rynku pracy.

– Ograniczanie pracownikom możliwości zatrudnienia i zmiany pracy to praktyki kojarzące się z XIX wiekiem, a nie z nowoczesną gospodarką. Rynek pracy powinien opierać się na wolnym wyborze, negocjowaniu warunków zatrudnienia i uczciwym konkurowaniu firm o pracowników. Dlatego przedsiębiorcy, którzy łamią prawo, muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami – kara za udział w zmowie to nawet 10 proc. obrotu. Menedżerom z kolei grozi sankcja do 2 mln zł – skomentował decyzję prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podaje UOKiK, kierowcy firm przewozowych obsługujących sklepy sieci Dino byli pozbawieni możliwości zmiany pracy.

Czytaj także: Menedżerowie sieci Dino z zarzutami od UOKiK. „To praktyki kojarzące się z XIX wiekiem"

Z kolei pracownicy Dino Polska ogłosili pogotowie strajkowe i zapowiadają strajk generalny. Związkowcy uważają, że pracodawca "zamiast dialogu wybiera zastraszanie" i utrudnia dojście do porozumienia. Strajk generalny ma odbyć się we wrześniu.

Sporu z pracownikami nie załagodziły zbyt małe ich zdaniem podwyżki, które firma ogłosiła po strajku ostrzegawczym.

Czytaj także: Po strajku pracownicy Dino dostali podwyżki. Chcą więcej i zapowiadają kolejne protesty

Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Kampus XYZ Społeczeństwo
Nowe kierunki i finansowe zachęty. Tak uczelnie walczą o studentów
Uczelnie ruszyły po studentów. Zmieniają ofertę, by przyciągnąć jak najwięcej kandydatów. W ofercie uniwersytetów i politechnik jest w tym roku kilkadziesiąt nowych kierunków, zreformowane programy,…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Notowania GPW 30 czerwca 2026. Kruk liderem wzrostów, pomaga niższa inflacja
Wtorkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynęła pod znakiem wyraźnego odbicia po wcześniejszych spadkach.
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Vigo Photonics zwiększa produkcję matryc podczerwieni. Firma chce zdobyć 80 mln zł (WYWIAD)
– Planujemy skokowy wzrost mocy produkcyjnych w obszarze matryc podczerwieni. Pozwoli to szybko zaspokoić znaczące zapotrzebowanie Wojska Polskiego wynikające z kontraktów w ramach programu SAFE –…
02.07.2026
Kategorie artykułu: Społeczeństwo
Dezinformacja wygrywa. W kryzysie TikTok niemal dogania źródła rządowe
W sytuacji kryzysu 16 proc. Polaków w pierwszym odruchu sięgnie po TikToka czy Facebooka, a tylko 17 proc. do oficjalnych informacje w rządowej domenie czy na stronie Policji. Tak wynika z…
30.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Modivo mocno w górę, WIG20 znów powyżej 3600 pkt. Dzień na GPW 1 lipca 2026 r.
Środowa sesja przyniosła wzrosty na warszawskiej giełdzie. W WIG20 najmocniejsze było Modivo, a indeks powrócił powyżej 3600 pkt. Ekspert wskazuje jednak, że brakuje jednoznacznych sygnałów. „Być…
01.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Kanada szuka nowych rynków w Afryce. Polska może wyciągnąć z tego lekcję
Kanada chce mocniej wejść na rynki afrykańskie, by zmniejszyć zależność od handlu z USA i wykorzystać potencjał dawnych kolonii francuskich. Huby eksportowe mają powstać w Maroku, Egipcie, Nigerii,…
30.06.2026