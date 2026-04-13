Donald Trump grozi marynarce wojennej Iranu. „Jeśli zbliżycie się do blokady, zostaniecie zlikwidowani”

Prezydent USA Donald Trump ostrzegł irańskie okręty szturmowe, że zostaną zniszczone, jeśli spróbują zagrozić amerykańskiej blokadzie. Marynarka wojenna USA rozpoczęła w poniedziałek blokadę irańskich portów.

„Marynarka wojenna Iranu leży na dnie morza, całkowicie zniszczona – 158 okrętów. Nie uderzyliśmy jedynie w ich niewielką liczbę, jak to nazywają, »szybkich okrętów szturmowych«, ponieważ nie uważaliśmy ich za duże zagrożenie” – zapewnił amerykański prezydent na platformie Truth Social.

„Ostrzeżenie: jeśli którykolwiek z tych okrętów zbliży się do naszej BLOKADY, zostanie natychmiast ZLIKWIDOWANY” – zagroził.

Od godz. 16 czasu polskiego ma obowiązywać blokada irańskich portów. Marynarka wojenna USA zapowiedziała w poniedziałek, że nie będzie przepuszczać statków płynących z lub do Iranu. W niedzielę jednak Donald Trump sugerował, że całkowicie zamknie cieśninę Ormuz. „Wszystko albo nic” – pisał, odnosząc się do działań Iranu, który przepuszczał tylko część statków.

Według twierdzeń Pentagonu z ubiegłego tygodnia siły USA dotąd zniszczyły około połowy małych irańskich łodzi szturmowych. To one jednak stanowią jedno z głównych zagrożeń dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz.

Przez cieśninę Ormuz płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Ruch przez ten szlak żeglugi jest sparaliżowany od 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna na Bliskim Wschodzie, choć w ostatnich dniach Iran zaczął przepuszczać część okrętów. Jej całkowite odblokowanie jest główną osią amerykańsko-irańskich negocjacji, których weekendowa runda zakończyła się jednak niepowodzeniem.

Źródło: PAP, XYZ