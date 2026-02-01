Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 01.02.2026
01.02.2026 09:29

Donald Trump negocjuje z Iranem. „Zobaczymy, co się wydarzy”

Prezydent USA powiedział, że prowadzi negocjacje z Iranem. Zasugerował jednak, że wciąż możliwe jest zbrojne uderzenie na kraj. „Zobaczymy, co się wydarzy” – stwierdził, powtarzając groźbę o „wielkiej flocie” zmierzającej do Zatoki Perskiej.

Negocjują, więc zobaczymy, co się wydarzy. Wiesz, ostatnim razem, kiedy negocjowali, musieliśmy wyeliminować ich program nuklearny, to nie wyszło. Więc wyeliminowaliśmy to w inny sposób – powiedział prezydent USA Donald Trump w Fox News.

Chodzi o atak, który w czerwcu 2025 r. siły zbrojne USA przypuściły na Iran. Wtedy w wyniku bombardowań Amerykanie zniszczyli bądź poważnie uszkodzili irańskie obiekty nuklearne.

Amerykański przywódca powtórzył, że w kierunku Iranu zmierza „wielka flota”. Spytany o sceptycyzm sojuszników USA wobec zbrojnego rozwiązania sporu potwierdził, że istnieje taki sentyment. Dodał, że mimo to nie może im zdradzić planu.

– Nie możemy powiedzieć im planu. Gdybym powiedział im plan, to byłoby prawie tak złe, jakbym powiedział go tobie, a nawet gorsze – powiedział prezydent USA do dziennikarki.

