Donald Trump ostrzega Iran: albo osiągniemy porozumienie, albo wasza infrastruktura zostanie zniszczona

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że amerykańscy negocjatorzy lecą do Pakistanu na kolejną rundę negocjacji z Iranem. „Jeśli Teheran nie przyjmie naszej oferty, zniszczymy każdą elektrownię i każdy most w Iranie” – ogłosił.

„Moi przedstawiciele jadą do Islamabadu w Pakistanie – będą tam jutro wieczorem na negocjacjach [...] Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną UMOWĘ i mam nadzieję, że ją przyjmą, ponieważ jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie” – ogłosił na platformie Truth Social.

Amerykański prezydent odniósł się też do zamknięcia przez Iran w sobotę cieśniny Ormuz.

„To dziwne, bo nasza BLOKADA już ją zamknęła" – powiedział, odnosząc się do trwającej od poniedziałku 13 kwietnia blokady irańskich portów przez amerykańską marynarkę.

Polityk nazwał jednak ostrzelanie statków próbujących pokonać cieśninę „całkowitym naruszeniem porozumienia o zawieszeniu broni”.

„CZAS ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIE IRAŃSKIEJ MASZYNY ŚMIERCI” – zakończył wpis.

Rozejm dobiega końca

Dwutygodniowy rozejm, ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa w nocy z 7 na 8 kwietnia, mija w nocy z wtorku 21 na środę 22 kwietnia.

Do ostatniej i zarazem pierwszej rundy rozmów doszło w ubiegły weekend w Pakistanie. Nie przyniosło ono jednak porozumienia.

W sobotę wiceszef irańskiego MSZ Said Chatibzade powiedział w rozmowie z Associated Press, że Teheran nie jest gotowy na nową rundę bezpośrednich rozmów z USA. Powodem mają być maksymalistyczne żądania Waszyngtonu w kluczowych kwestiach, zwłaszcza w zakresie przekazania USA irańskich zapasów wzbogaconego uranu, co dla Teheranu jest „nie do przyjęcia”.

W efekcie fiaska rozmów cieśnina Ormuz jest zamknięta już od prawie 2 miesięcy. Jej blokada – z niewielkimi przerwami i wyjątkami – od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. W normalnych warunkach przepływa tamtędy 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG. Blokada doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen tych surowców i ich pochodnych.