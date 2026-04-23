Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 23.04.2026
23.04.2026 15:51

Donald Trump: rozkazałem US Navy zatopić każdą łódź, która zaminowuje cieśninę Ormuz

Donald Trump wydał rozkaz, by US Navy zatopiła każdą jednostkę, nawet najmniejszą, która minuje cieśninę Ormuz. Jednocześnie nakazał, by flota przyspieszyła rozminowywanie kluczowego szlaku transportu ropy.

„Rozkazałem Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych ostrzelać i zniszczyć każdą łódź, nawet małą (wszystkie ich okręty, a jest ich 159, spoczywają na dnie morza!), która zaminowuje wody Cieśniny Ormuz. Ma nie być żadnego wahania. Ponadto nasze trałowce właśnie oczyszczają Cieśninę. Niniejszym nakazuję kontynuację tych działań, ale na potrójnym poziomie!” – napisał prezydent na swoim portalu Truth Social.

„Iran ma problem z ustaleniem, kto jest jego przywódcą. Walki wewnętrzne między „twardogłowymi”, którzy przegrywają na polu bitwy, i „umiarkowanymi”, którzy wcale nie są umiarkowani, to szaleństwo. To my mamy pełną kontrolę nad cieśniną Ormuz. Żaden statek nie może przez nią przepłynąć bez zgody US Navy. Pozostanie ona zamknięta, dopóki Iran nie zawrze porozumienia” – dodał prezydent.

Operacja rozminowania cieśniny potrwa nawet pół roku

Według Pentagonu Iran mógł w cieśninie Ormuz umieścić około 20 min. Część z nich postawiły małe łodzie. To jednak nastąpiło przed zawieszeniem broni. Zdaniem urzędników amerykańskiego „ministerstwa wojny” całkowite rozminowanie akwenu potrwa około pół roku i będzie trwało nawet po zakończeniu wojny.

To, jak pisze „Washington Post”, oznacza, że skutki gospodarcze wojny, czyli problemy z udrożnieniem jedynego szlaku morskiego z krajów Zatoki Perskiej, potrwają nawet do końca roku.

Cieśnina Ormuz jest zamknięta już od prawie 2 miesięcy. Jej blokada – z niewielkimi przerwami i wyjątkami – trwa od 28 lutego, gdy USA i Izrael zaatakowały Iran. W normalnych warunkach przepływa tamtędy 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG, przez co blokada doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen tych surowców i ich pochodnych.

Donald Trump
Donald Trump nakazał US Navy strzelać do każdej jednostki, która zaminowuje cieśninę Ormuz. Fot. Chip Somodevilla/Getty Images)
