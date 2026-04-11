Donald Tusk otworzył obrady Rady Krajowej KO. „Świat, który znaliśmy, rozsypuje się na naszych oczach"

Lider Koalicji Obywatelskiej, premier Donald Tusk otworzył sobotnie obrady Rady Krajowej ugrupowania. Rada wybierze nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. W swoim wystąpieniu Donald Tusk stwierdził, że wybory odbywają się w momencie przełomu.

– To jest historyczna chwila. Historyczne są okoliczności, historyczny jest ten moment przełomu, z jakim mamy do czynienia w Polsce, Europie i na całym świecie.

– Świat, który znaliśmy przez dekady, na naszych oczach rozsypuje się. Wstrząsy, wojny, zmiana paradygmatu politycznego, konflikty targające wieloma regionami świata – to wszystko powoduje, że jesteśmy w samym środku historii o wymiarze szekspirowskim. Być albo nie być, oto jest pytanie, przed którym stoją narody, politycy, przywódcy – mówił polityk.

Donald Tusk: „piątka Putina" to „piątka Kaczyńskiego"

Tusk w wystąpieniu wskazał, że aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, należy z życia politycznego wyeliminować wszystko, co „pachnie zdradą i kolaboracją z tymi, którzy podnoszą rękę na polską niepodległość i na jedność Europy”. Przedstawił też listę działań Władimira Putina wymierzonych w Polskę, który nazwał „piątką Putina".

– Plan Putina wobec naszego kraju jest prosty, czytelny, nieskrywany. Możemy nazwać ten plan „piątką Putina”. To jest próba rozwiązania, rozbicia i osłabienia Unii Europejskiej i takie klasyczne szczucie na Unię Europejską, które organizują ludzie służący interesom Rosji także tutaj w Polsce – powiedział premier.

W tej „piątce Putina” wymienił też skłócenie Polski i Ukrainy, skonfliktowanie Polski z Niemcami, zablokowanie środków na zbrojenia w Polsce i UE oraz niszczenie instytucji demokratycznych.

– Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że widzimy aktorów tego spektaklu w Polsce też każdego dnia. Czynnych, aktywnych, często na wysokich stanowiskach – mówił premier.

Ocenił też, że „piątka Putina" wobec Polski to „piątka Kaczyńskiego".

– Nie macie wrażenia, że ja czytam dzisiaj pięć punktów z nowej piątki Kaczyńskiego? Atak na Unię Europejską. Szczucie na Ukrainę. Konflikt z Niemcami. Zablokowane pieniądze europejskie na zbrojenia w Polsce. Atak na instytucje państwowe. To jest piątka Putina i to jest piątka Kaczyńskiego – powiedział Donald Tusk.

– Wszędzie tam, gdzie widzimy realizację politycznych interesów Putina i Moskwy, także w Budapeszcie, pojawiają się ludzie Kaczyńskiego, Nawrockiego, Mentzena. Oni wszędzie tam są, gdzie chce tego Putin – stwierdził także premier.

Dodał, że nie interesuje go, czy źródłem tych działań jest „głupota, ruble, zdrada taka wprost, agenturalna, czy jakiś obłędny świat idei”.

– Może tylko chęć zemsty, może tylko niepohamowanie, niepohamowana chęć powrotu do władzy. Nieważne, co jest powodem dla działań tych ludzi na rzecz nowego rosyjskiego porządku w Polsce i w Europie. Naprawdę, ważne jest tylko to, co jest efektem ich działań, co jest konsekwencją ich działań. I tu nikt nie może mieć wątpliwości – stwierdził lider KO.

Lider KO wymienił polityków, którzy mają przygotować partię do kampanii wyborczej

Tusk nawiązał także do niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Podkreślił, że „jeśli naszym przyjaciołom węgierskim uda się zakończyć ten koszmar orbanowski to także dlatego, że partie polityczne zrozumiały, że w najważniejszej sprawie muszą być razem”.

– Dlatego mogę powiedzieć, że Koalicja Obywatelska będzie zawsze otwarta na każdą propozycję współpracy, także w wyborach, z naszymi demokratycznymi partnerami w koalicji rządowej. Dokonają sami wyboru. Nie będziemy nikogo do niczego namawiać, to będzie musiał być wybór umysłu i serca. Ja i cała koalicja Obywatelska będziemy otwarci do ostatniego dnia na każdą propozycję, każdy pomysł, każdą formę współpracy, która pomoże nam zatrzymać zło, które czai się za naszą granicą. Zło, które czai się niemalże w każdym kraju Europy i świata – powiedział premier.

Tusk poinformował też, że poprosił dziesięć osób o zajęcie się przygotowaniem do kampanii wyborczej. To Aleksandra Gajewska (wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej), Monika Rosa (posłanka), Małgorzata Gromadzka (wiceministra rolnictwa), Cezary Tomczyk (wiceminister obrony narodowej), Paweł Bliźniuk (poseł), Maciej Wróbel (wiceminister kultury), Maciej Tomczykiewicz (poseł), Arkadiusz Marchewka (wiceminister infrastruktury), Andrzej Domański (minister finansów i gospodarki) i Adam Szłapka (rzecznik rządu).

Rada Krajowa KO wybierze wiceprzewodniczących

Radę Krajową KO tworzą członkowie Zarządu Krajowego partii, posłowie i senatorowie, europarlamentarzyści oraz działacze wybrani przez rady regionów.

Rada w sobotę wybierze nowych wiceprzewodniczących, sekretarza generalnego i skarbnika partii. Będzie to zwieńczenie przeprowadzanych od połowy stycznia wyborów wewnętrznych w ugrupowaniu – pierwszych po tym, jak PO połączyła się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska.

Funkcję wiceprzewodniczących mają objąć m.in. szefowie Inicjatywy Polska i Nowoczesnej – Barbara Nowacka i Adam Szłapka. Obie partie zostały w październiku 2025 r. zlikwidowane, a ich członkowie w większości zapisali się do KO.

Obecnie wiceprzewodniczącymi KO są: Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Cezary Tomczyk i Rafał Trzaskowski. Nowych wiceprzewodniczących będzie więcej niż do tej pory, bo zmieniony statut ugrupowania zwiększył ich maksymalną liczbę z 10 do 15.

Wybór sekretarza generalnego i skarbnika KO ma być formalnością, bo nazwiska wskaże Donald Tusk. Obecnie skarbnikiem jest Jan Grabiec, szef KPRM i przewodniczący mazowieckich struktur KO. Sekretarzem generalnym jest Marcin Kierwiński, szef MSWiA i warszawskiej KO.

Wybory wewnętrzne w KO trwają od połowy stycznia. Najpierw wyłoniono nowe władze na najniższym szczeblu, czyli w kołach. 8 marca działacze KO wybrali w głosowaniu przewodniczącego partii – został nim ponownie Tusk, który był jedynym kandydatem i zdobył 97 proc. głosów. Wybrano też szefów powiatów i regionów.

Przed częściowo nowymi władzami stanie teraz wyzwanie przygotowania partii do wyborów parlamentarnych w przyszłym roku.

Źródło: PAP/XYZ