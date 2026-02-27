Dowódca wojsk USA na Bliskim Wschodzie przedstawił Donaldowi Trumpowi opcje uderzenia na Iran

Admirał Bradley Cooper, szef Dowództwa Centralnego, przedstawił w czwartek prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi opcje ataku na Iran – donosi ABC.

Do przedstawienia prezydentowi opcji ataku na Iran doszło w chwili, gdy rozmowy delegacji obu państw w Genewie dobiegały końca. Negocjacje nie przyniosły konkretnego rezultatu. Szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi powiedział jednak, że były „najbardziej intensywną i najdłuższą” rundą prowadzonych od lutego rokowań.

– Zrobiliśmy duże postępy i bardzo poważnie omówiliśmy elementy porozumienia dotyczące zarówno kwestii nuklearnych, jak i sankcji – powiedział irańskiej telewizji państwowej. Dodał, że negocjatorzy obu stron będą teraz musieli skonsultować się ze swoimi stolicami, i zapowiedział następne rozmowy.

Według Axiosa amerykańscy negocjatorzy – Steve Witkoff i Jared Kushner – byli zawiedzeni irańską propozycją. Portal przytoczył też jednak opinię przedstawiciela administracji USA, który określił negocjacje jako „pozytywne”, lecz bez podania szczegółów. Axios podawał, że czwartkowe spotkanie było ostatnią szansą na dyplomatyczne rozwiązanie sporu.

Według telewizji ABC część Republikanów i amerykańskich urzędników chce, by Izrael miał główną rolę w ataku na Iran. Nie jest jednak jasne, czy taki scenariusz popiera prezydent Donald Trump.

„Media mogą sobie spekulować na temat myślenia prezydenta, ale tylko prezydent Trump wie, co może, a czego nie może zrobić” – skomentowała doniesienia zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly.

Amerykańsko-irański spór toczy się o program nuklearny Teheranu. Waszyngton postrzega go jako zagrożenie i chce jego porzucenia. Żąda też ustępstw w sprawie programu rozwoju rakiet balistycznych i zaprzestania wspierania zbrojnych ugrupowań na Bliskim Wschodzie. Iran zaprzecza, jakoby zmierzał do produkcji broni jądrowej.

W ostatnich dniach Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz sekretarz stanu Marco Rubio zapewniali, że Iran wznowił pracę nad bronią jądrową oraz pracuje nad rakietami o zasięgu pozwalającym na zaatakowanie terytoriów USA. W piątek 20 lutego prezydenta USA powiedział, że rozważa ograniczony atak na Iran.

Jak dotąd Iran odrzucał możliwość, by rozmowy objęły również kwestię jego programu pocisków balistycznych.

Źródło: PAP, XYZ