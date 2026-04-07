Drony w rolnictwie. Rząd chce umożliwić opryski i nawożenie z powietrza

Rząd przedstawił we wtorek założenia zmian w przepisach, które mają dopuścić stosowanie dronów do nawożenia i oprysków upraw. Projekt zakłada likwidację barier administracyjnych i dostosowanie prawa do postępu technologicznego.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustaw o nawozach i nawożeniu oraz o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy mają umożliwić wykorzystanie dronów w rolnictwie, zarówno do wysiewania nawozów, jak i stosowania środków ochrony roślin.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest częścią szerszego przeglądu regulacji. Jego głównym celem jest zniesienie barier administracyjnych, które obecnie utrudniają użycie dronów w pracach polowych.

W obszarze nawożenia projekt przewiduje dostosowanie przepisów dotyczących sprzętu agrolotniczego do nowych technologii. Obowiązujące regulacje nie uwzględniają bowiem wykorzystania dronów. Szczegółowe wymagania techniczne mają zostać określone w przepisach wykonawczych, co – według autorów – zapewni większą elastyczność i szybsze dostosowanie do zmian technologicznych.

Zmiany obejmą także zasady stosowania środków ochrony roślin. Projekt zakłada m.in. wydłużenie terminu na przekazanie do zatwierdzenia planu zabiegów z użyciem dronów, który obecnie wynosi 40 dni dla innych statków powietrznych. Ma to umożliwić bardziej dynamiczne planowanie prac.

Resort rolnictwa wskazuje, że drony nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, takiej jak lotniska, co odróżnia je od samolotów czy śmigłowców. Dzięki temu możliwe będzie szybsze reagowanie na potrzeby upraw, np. w oparciu o bieżący monitoring szkodników i chorób roślin.

Projekt przewiduje również uproszczenie danych wymaganych w planach zabiegów oraz rezygnację z części procedur administracyjnych, w tym ponownej oceny zatwierdzonych już działań. W przypadku pól uprawnych nie będzie też konieczności ostrzegania osób postronnych o opryskach.

Zgodnie z założeniami, przepisy wykonawcze określą sytuacje, w których użycie dronów będzie uzasadnione, np. przy podmokłym terenie, wysokich uprawach lub stromych stokach, gdzie sprzęt naziemny nie może być użyty. Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w IV kwartale 2026 roku.

Źródło: PAP