07.04.2026 20:55

Drony w rolnictwie. Rząd chce umożliwić opryski i nawożenie z powietrza

Rząd przedstawił we wtorek założenia zmian w przepisach, które mają dopuścić stosowanie dronów do nawożenia i oprysków upraw. Projekt zakłada likwidację barier administracyjnych i dostosowanie prawa do postępu technologicznego.

We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustaw o nawozach i nawożeniu oraz o środkach ochrony roślin. Nowe przepisy mają umożliwić wykorzystanie dronów w rolnictwie, zarówno do wysiewania nawozów, jak i stosowania środków ochrony roślin.

Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest częścią szerszego przeglądu regulacji. Jego głównym celem jest zniesienie barier administracyjnych, które obecnie utrudniają użycie dronów w pracach polowych.

W obszarze nawożenia projekt przewiduje dostosowanie przepisów dotyczących sprzętu agrolotniczego do nowych technologii. Obowiązujące regulacje nie uwzględniają bowiem wykorzystania dronów. Szczegółowe wymagania techniczne mają zostać określone w przepisach wykonawczych, co – według autorów – zapewni większą elastyczność i szybsze dostosowanie do zmian technologicznych.

Zmiany obejmą także zasady stosowania środków ochrony roślin. Projekt zakłada m.in. wydłużenie terminu na przekazanie do zatwierdzenia planu zabiegów z użyciem dronów, który obecnie wynosi 40 dni dla innych statków powietrznych. Ma to umożliwić bardziej dynamiczne planowanie prac.

Resort rolnictwa wskazuje, że drony nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, takiej jak lotniska, co odróżnia je od samolotów czy śmigłowców. Dzięki temu możliwe będzie szybsze reagowanie na potrzeby upraw, np. w oparciu o bieżący monitoring szkodników i chorób roślin.

Projekt przewiduje również uproszczenie danych wymaganych w planach zabiegów oraz rezygnację z części procedur administracyjnych, w tym ponownej oceny zatwierdzonych już działań. W przypadku pól uprawnych nie będzie też konieczności ostrzegania osób postronnych o opryskach.

Zgodnie z założeniami, przepisy wykonawcze określą sytuacje, w których użycie dronów będzie uzasadnione, np. przy podmokłym terenie, wysokich uprawach lub stromych stokach, gdzie sprzęt naziemny nie może być użyty. Rząd planuje przyjąć projekt ustawy w IV kwartale 2026 roku.

Źródło: PAP

Dron w trakcie opryskiwania pola w Chinach
Resort rolnictwa wskazuje, że drony nie wymagają rozbudowanej infrastruktury, takiej jak lotniska, co odróżnia je od samolotów czy śmigłowców. Dzięki temu możliwe będzie szybsze reagowanie na potrzeby upraw, np. w oparciu o bieżący monitoring szkodników i chorób roślin. Na zdjęciu dron nad polami uprawnymi w Chinach. Fot. Tan Kexing/VCG via Getty Images
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jakie będą Węgry, jeśli wygra opozycja? Program odnowy gospodarczej, zbliżenie z Unią, a co z Ukrainą?
Końcówka kampanii wyborczej na Węgrzech nabiera tempa. Wyścig o głosy wyborców najpewniej rozstrzygnie się minimalną różnicą. Ewentualna wygrana Pétera Magyara może oznaczać istotne zmiany nie tylko w kraju, lecz także w relacjach z Unią Europejską. Sprawdzamy, jak wygląda scenariusz Węgier po ewentualnym zwycięstwie opozycji.
05.04.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Kultura
Jak państwo wspiera czasopisma literackie? Rekordziści otrzymali ponad pół miliona złotych
Po informacji Krzysztofa Stanowskiego w podkaście WojewódzkiKędzierski na temat rzekomego półmilionowego grantu dla „Krytyki Literackiej” przyglądamy się zasadom przyznawania dotacji dla czasopism kulturalnych.
05.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Freenow pod skrzydłami Lyft. Rozpocznie w Europie pilotażowy program autonomicznych taksówek
Freenow przygotowuje się na pełną integrację z amerykańskim graczem – firmą Lyft. Przejęcie, do którego doszło w ubiegłym roku, otwiera przed firmą taksówkarską nowe perspektywy – z amerykańskim właścicielem chcą rozpocząć program pilotażowy dla autonomicznych taksówek w dwóch państwach Europy. Zdaniem eksperta dla Polski może być to jednak perspektywa zbyt odległa.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Amerykańskie banki na celowniku. Nowa fala „tanich operacji” destabilizacyjnych
Udaremniona próba ataku na paryską siedzibę Bank of America w Paryżu, a następnie groźby wobec Goldman Sachs, nie są – jak podkreślają służby – incydentami odosobnionymi. Tworzą raczej wzór działania, który łączy geopolitykę, wojnę informacyjną i outsourcing przemocy. To nie klasyczny terroryzm lat 80., lecz jego zdigitalizowana, zdecentralizowana i znacznie tańsza wersja.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Akcje Modivo mocno w dół. Rynek ocenia groźbę Trumpa. Dzień na GPW 7 kwietnia 2026 r.
Wtorkowa sesja zakończyła się spadkami najważniejszych indeksów GPW pomimo porannych wzrostów. W WIG20 najmocniej straciły akcje Modivo, podczas gdy najlepszy okazał się PKO BP. Po południu uwagę inwestorów skupiły słowa Donalda Trumpa, który zagroził wymazaniem irańskiej cywilizacji.
07.04.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Geopolityka staje się problemem systemowym. Szefowie ryzyka banków o Bliskim Wschodzie i polskiej gospodarce
Polskie banki wchodzą w okres niepewności. Ryzyka geopolityczne zaczynają dominować nad tradycyjnymi zagrożeniami kredytowymi. Jednocześnie sektor musi mierzyć się z nowymi wyzwaniami jak masowe refinansowanie i cyberataki na klientów. Prezentujemy drugą część cyklu, który powstał na podstawie rozmów z siedmioma szefami ryzyka w największych polskich bankach.
07.04.2026