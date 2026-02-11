Druga linia średnicowa w Warszawie. PKP PLK planują miliardową inwestycję

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) planują zbudować w Warszawie drugą, nową linię średnicową – podali w środę przedstawiciele PLK. Spółka szacuje, że nowa linia mogłaby zostać otwarta w 2040 r.

To istotna i nieoczekiwana zmiana wobec wcześniej komunikowanych planów. Do tej pory zapowiadano modernizację istniejącej obecnie linii średnicowej.

W środę na spotkaniu z dziennikarzami poświęconym planom inwestycyjnym w obrębie warszawskiego węzła kolejowego spółka podała, że poza modernizacją obecnej linii zamierza wybudować nową linię średnicową. Łącznie budowa nowej linii średnicowej i przebudowa obecnej będą kosztować 9 mld zł – wynika z informacji przedstawionych na spotkaniu.

Nowa linia średnicowa w Warszawie może przebiegać pod obecną

Obecna linia średnicowa łączy dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Główny odcinek linii znajduje się w czterotorowym tunelu zaczynającym się przy stacji Warszawa Ochota, a kończącym przy stacji Warszawa Powiśle. Nowa linia mogłaby przebiegać pod obecną – poinformowali w środę przedstawiciele PLK.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nowa linia średnicowa miałaby dwa nowe tory przewidziane dla ruchu dalekobieżnego i pociągów międzyregionalnych przyspieszonych. Zdaniem PLK dzięki inwestycji przepustowość zwiększy się o 20 par pociągów na godzinę. Nowy odcinek ma być przystosowany do dworca Warszawa Centralna. Dworzec ten ma zostać przebudowany i zyskać dodatkowy poziom poniżej obecnych peronów, który obsługiwałby pociągi z nowej linii.

PKP PLK szacuje, że inwestycja będzie kosztować ok. 4 mld zł i powinna być gotowa do 2040 r., jednak termin jest zależny od pozyskania finansowania. Przedstawiciele spółki zastrzegli, że PLK jest obecnie dopiero w momencie rozpoczynania prac koncepcyjnych i projektowych dla tego rozwiązania, więc założenia mogą się jeszcze zmienić.

Tunel miałby zaczynać się w rejonie Warszawy Głównej, a kończyć w okolicy dworca wschodniego lub w rejonie skarpy wiślanej (okolice warszawskiego Powiśla), by połączyć się z innymi torami już na powierzchni.

– Warszawa Główna nie będzie już pełniła wtedy swojej funkcji i wydaje się, że nie będzie ona zasadna do dalszego utrzymania – podał pełnomocnik zarządu PKP PLK ds. przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.

PKP PLK na modernizację linii średnicowej wydadzą 5 mld zł

Jednocześnie PLK przedstawiły założenia modernizacji istniejącej linii średnicowej. Obejmie ona przebudowę torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem oraz Dworca Centralnego. Ponadto mają zostać zbudowane dwa nowe przystanki – Solec oraz Rondo de Gaulle'a (Nowy Świat). PLK planuje też nowe zagospodarowanie terenów zewnętrznych na modernizowanym odcinku. Chodzi m.in o przebudowę Alei Jerozolimskich.

Przebudowa linii średnicowej ma kosztować ok. 5 mld zł i być realizowana w latach 2031-2035. Przed przystąpieniem do prac PLK musi najpierw zmodernizować dworzec Warszawa Wschodnia. Jego przebudowa ma zakończyć się w 2030 r.

Projekt modernizacji dworca przewiduje budowę siedmiu nowoczesnych, zadaszonych peronów, przebudowę trzech przejść podziemnych wraz z montażem wind i schodów ruchomych, wykonanie nowego łącznika między tunelami oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zakres prac obejmuje również modernizację torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie nowa estakada łącząca stację z linią nr 9, nowa nastawnia z komputerowymi systemami sterowania oraz przebudowane zostaną wiadukty nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Podpisanie umowy planowane jest w połowie 2026 r.

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

Źródło: PAP/XYZ