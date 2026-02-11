Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 11.02.2026
11.02.2026 17:03

Druga linia średnicowa w Warszawie. PKP PLK planują miliardową inwestycję

PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) planują zbudować w Warszawie drugą, nową linię średnicową – podali w środę przedstawiciele PLK. Spółka szacuje, że nowa linia mogłaby zostać otwarta w 2040 r.

To istotna i nieoczekiwana zmiana wobec wcześniej komunikowanych planów. Do tej pory zapowiadano modernizację istniejącej obecnie linii średnicowej.

W środę na spotkaniu z dziennikarzami poświęconym planom inwestycyjnym w obrębie warszawskiego węzła kolejowego spółka podała, że poza modernizacją obecnej linii zamierza wybudować nową linię średnicową. Łącznie budowa nowej linii średnicowej i przebudowa obecnej będą kosztować 9 mld zł – wynika z informacji przedstawionych na spotkaniu.

Nowa linia średnicowa w Warszawie może przebiegać pod obecną

Obecna linia średnicowa łączy dworce Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Główny odcinek linii znajduje się w czterotorowym tunelu zaczynającym się przy stacji Warszawa Ochota, a kończącym przy stacji Warszawa Powiśle. Nowa linia mogłaby przebiegać pod obecną – poinformowali w środę przedstawiciele PLK.

Zgodnie z przekazanymi informacjami nowa linia średnicowa miałaby dwa nowe tory przewidziane dla ruchu dalekobieżnego i pociągów międzyregionalnych przyspieszonych. Zdaniem PLK dzięki inwestycji przepustowość zwiększy się o 20 par pociągów na godzinę. Nowy odcinek ma być przystosowany do dworca Warszawa Centralna. Dworzec ten ma zostać przebudowany i zyskać dodatkowy poziom poniżej obecnych peronów, który obsługiwałby pociągi z nowej linii.

PKP PLK szacuje, że inwestycja będzie kosztować ok. 4 mld zł i powinna być gotowa do 2040 r., jednak termin jest zależny od pozyskania finansowania. Przedstawiciele spółki zastrzegli, że PLK jest obecnie dopiero w momencie rozpoczynania prac koncepcyjnych i projektowych dla tego rozwiązania, więc założenia mogą się jeszcze zmienić.

Tunel miałby zaczynać się w rejonie Warszawy Głównej, a kończyć w okolicy dworca wschodniego lub w rejonie skarpy wiślanej (okolice warszawskiego Powiśla), by połączyć się z innymi torami już na powierzchni.

– Warszawa Główna nie będzie już pełniła wtedy swojej funkcji i wydaje się, że nie będzie ona zasadna do dalszego utrzymania – podał pełnomocnik zarządu PKP PLK ds. przygotowania inwestycji Rafał Banaszkiewicz.

PKP PLK na modernizację linii średnicowej wydadzą 5 mld zł

Jednocześnie PLK przedstawiły założenia modernizacji istniejącej linii średnicowej. Obejmie ona przebudowę torów, sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem oraz Dworca Centralnego. Ponadto mają zostać zbudowane dwa nowe przystankiSolec oraz Rondo de Gaulle'a (Nowy Świat). PLK planuje też nowe zagospodarowanie terenów zewnętrznych na modernizowanym odcinku. Chodzi m.in o przebudowę Alei Jerozolimskich.

Przebudowa linii średnicowej ma kosztować ok. 5 mld zł i być realizowana w latach 2031-2035. Przed przystąpieniem do prac PLK musi najpierw zmodernizować dworzec Warszawa Wschodnia. Jego przebudowa ma zakończyć się w 2030 r.

Projekt modernizacji dworca przewiduje budowę siedmiu nowoczesnych, zadaszonych peronów, przebudowę trzech przejść podziemnych wraz z montażem wind i schodów ruchomych, wykonanie nowego łącznika między tunelami oraz wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zakres prac obejmuje również modernizację torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach inwestycji powstanie nowa estakada łącząca stację z linią nr 9, nowa nastawnia z komputerowymi systemami sterowania oraz przebudowane zostaną wiadukty nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy tej inwestycji. Podpisanie umowy planowane jest w połowie 2026 r.

PKP PLK to w 100 proc. spółka Skarbu Państwa, zarządca krajowej infrastruktury kolejowej. Przedsiębiorstwo odpowiada za zarządzanie państwową siecią linii kolejowych oraz za zarządzanie i synchronizację ruchu. Spółka odpowiada również za opracowywanie i aktualizowanie rozkładu jazdy pociągów w skali całego kraju.

Źródło: PAP/XYZ

Dworzec Warszawa Centralna
PKP PLK planują zbudować w Warszawie drugą, nową linię średnicową . Dworzec Centralny zyska nowy, dodatkowy poziom, który będzie obsługiwał pociągi z drugiej linii. Fot. PAP/Leszek Szymański
